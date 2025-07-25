Спортивная география Кокшетау: Ануар Кумпекеев анонсировал новые объекты

Развитие спортивной инфраструктуры стало одной из тем, поднятых на брифинге акима Кокшетау Ануара Кумпекеева, передает Zakon.kz.

Градоначальник представил итоги социально-экономического развития за первое полугодие, отметив, что наряду с образованием и здравоохранением большое внимание уделяется физической культуре и массовому спорту.

По поручению главы государства ведется строительство многофункционального современного спортивного комплекса в микрорайоне Сарыарка. Проект предусматривает создание пространства для игровых видов спорта, тренажерных залов и помещений для оздоровительных программ в соответствии с мировыми стандартами", — заявил Кумпекеев.

Комплекс, по его словам, должен быть сдан уже до конца года.

Параллельно в селе Красный Яр строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Здесь уже завершены основные бетонные и монолитные работы, установлены металлоконструкции, ведется внутренняя отделка. Ожидается, что объект будет сдан в сентябре. Аким подчеркнул, что речь идет не о точечном строительстве, а о "развитии социальной инфраструктуры на территориях, где ее долгое время не было".

Впрочем, пока речь идет в основном об отдельных объектах, а не о системном покрытии всей городской территории спортивными учреждениями. Массовый спорт поддерживается за счет создания новых площадок. В рамках программы "Бюджет народного участия" завершено строительство шести футбольных полей во дворах многоквартирных домов, еще одно поле в районе старого аэропорта находится в стадии реализации. Также до конца года запланировано обустройство 24 детских игровых площадок.

"Мы впервые из местного бюджета выделили полное финансирование на установку спортплощадок. Это дает конкретный результат, который виден людям", — отметил аким.

Кроме того, в рамках проекта "Город для людей" реализована сеть беговых и велодорожек общей протяженностью 12 километров. По словам Кумпекеева, это шаг к тому, чтобы создать в Кокшетау условия для ежедневной физической активности: "Важно, чтобы люди могли заниматься спортом не по случаю, а когда им удобно — утром, вечером, вблизи дома. Мы идем к этому".

Очевидно, что вектор на физическую культуру и спорт в Кокшетау задан. Сформирована база для дальнейшего расширения, однако от наличия объекта до системного охвата — дистанция немалая. При этом сам аким открыто признает:

"Мы хотим, чтобы спорт стал привычной частью жизни в каждом микрорайоне. Но для этого мало построить — нужно, чтобы было кому работать, было для кого, и было понимание, как это развивать дальше".