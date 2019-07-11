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Названа предварительная причина пожара в арысском депо

Пожарные локализовали огонь.

Фото : КЧС МВД РК11 июля 2019, 18:07

11 июля на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории ремонтно-эксплуатационного депо Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания на площади 840 кв.м. с последующим распространением огня на кровлю цеха по ремонту на площади 1200 кв.м. Общая площадь пожара 2040 кв.м.

- В ликвидации пожара задейстованы 41 человек личного состава и десять единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, пожарный поезд и восемь работников станции Арысь. Принятыми мерами, пожар локализован в 16:45, - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительно-восстановительных работ.


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