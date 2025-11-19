Названа предварительная причина смертельного пожара в Алгабасе

Заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Жасулан Айнабеков назвал предварительную причину трагического пожара в селе Алгабас, сообщает Zakon.kz.

Пожар в двухэтажном частном доме мог произойти из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертиз и расследования.

"На месте происшествия работает пожарно-испытательная лаборатория областного департамента по чрезвычайным ситуациям. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра, к которому были подключены электрические приборы. Однако заключение экспертизы пожарно-испытательной лаборатории пока не готово. В настоящее время назначено дознание по факту пожара, проводятся проверочные мероприятия", – приводит Kazinform слова Айнабекова, озвученные в эфире телеканала Jibek Joly.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей. Состояние троих пострадавших стабильно тяжелое.

19 ноября вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что, предварительно, криминального состава в пожаре не установлено.