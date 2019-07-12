3 млн тенге. Мухамедиулы прокомментировал слухи о новой зарплате

Смешно, что вынужден комментировать такой бред - экс-министр.

17 июня указом Президента Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы был освобожден от должности министра культуры и спорта РК, а 10 июля распоряжением главы государства был назначен директором Национального музея. Мухамедиулы решил прокомментировать слухи о его зарплате в 3 миллиона тенге, передает Zakon.kz.

- Друзья, еще сам не успел узнать свою заработную плату, а уже во всеобщем обсуждении оказалась дезинформация. Заработная плата в 3 000 000 тенге - это неправда. Не знаю, кому выгодно запустить такую откровенно ложную "утку", могу только предполагать, что fake news всплывают целенаправленно. Откровенно польстили, что уж тут еще скажешь. Как вы знаете, всегда стоял на том, чтобы работникам сферы культуры платили больше. За пять лет работы министром неоднократно поднимал этот вопрос. Был бы счастлив, если бы все сотрудники зарабатывали бы такие суммы, но мы же с вами понимаем, что это нереально, к сожалению. Буду, как всегда откровенен с вами, скрывать мне нечего: зарплата на должности министра составляла 980 000 тенге и, согласно Постановлению Правительства №1193 от 31 декабря 2015 года "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", нынешняя зарплата в качестве директора Национального музея составит 172 436 к начислению, на руки - 139 673 тенге. Моя категория на этой должности "А1-1", трудовой стаж на май месяц включительно составил 31 год и три месяца, - отметил экс-министр в Facebook.

По его словам, это голимый фейк.

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- Сумма, указанная в фейковой информации под видом ежемесячного оклада, более чем на 95 % "увеличила" мою заработную плату за месяц и почти вдвое превысила мой годовой оклад, который за 12 месяцев составит 1 676 076 тенге. "Тринадцатой" зарплаты и бонусов у нас, разумеется, нет. Вот так взяли и "случайно" ошиблись на миллионы. Смешно, что вынужден комментировать такой бред, еще смешнее, что кто-то в эту цифру поверил. Надеюсь, этим постом закрыл тему. Оставляю за собой право больше на подобную ерунду не тратить время: умные сами все понимают, а глупым не объяснишь при всем желании. Всем спасибо за позитив и хорошее настроение! - заключил он.

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