Что выбирают иностранные туристы в Алматы

Особый спрос среди путешественников имеется на экскурсионный, горный, событийный виды туризма и шоппинг.

Наибольший поток иностранных туристов в южный мегаполис страны наблюдается из России, КНР, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Индии, Украины, Южной Кореи, Таджикистана, Германии, США, Туркменистана, Великобритании, Беларуси, Азербайджана, Малайзии, Гонконга, Японии, Франции, Италии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление туризма г. Алматы.

Как мы уже писали, акиматом города Алматы ведется большая работа по развитию туризма в городе, здесь развиты практически все виды туризма. О некоторых из них мы уже рассказали, сегодня читайте продолжение.

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Шестое - экскурсионный туризм. Для развития экскурсионных услуг с 2017 года в Алматы функционирует электрический автобус для туристов. А в этом году запущены автобусы от спорткомплекса "Балуан Шолак" до горных курортов "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka" и "Ski Park Pioneer". Со дня запуска двух маршрутов на этих автобусах прокатились более трех тысяч человек.

Кроме того, в конце июня был презентован двухэтажный туристский автобус вместимостью до 59 человек.

В ближайшее время планируется запустить два экспресс маршрута от туристского хаба до начала туристской тропы в ущелье "Проходная".

Седьмое - детско-юношеский туризм. С целью развития инновационных проектов в туризме в прошлом году был проведен проект Almaty Travel Lab среди молодежи города с общим охватом более тысячи человек. В результате командой Multicode изобретен чатбот для туристов, который в настоящее время функционирует на странице VisitAlmaty на интерфейсе Facebook. Командой Onlinebooking.kz создан сервис бронирования туров. Также функционирует приложение по бронированию уникальных туров вокруг Алматы, изобретенный командой Guideme.

Год назад в рамках празднования 20-летия столицы была организована тематическая экскурсия для детей в город Нур-Султан с посещением главных его достопримечательностей. В мероприятии приняли участие 90 детей из малообеспеченных и многодетных семей.

В этом году в целях развития детско-юношеского туризма разработана отдельная программа обучения школьников к горному туризму с практическими занятиями, которая в скором времени будет внедряться во всех школах города. Проведены школьные часы на различные темы туризма.

Восьмое - социальный туризм. Для развития внутреннего и социального туризма этой весной проведена экскурсия для 250 детей-инвалидов и из малообеспеченных семей города Алматы и алматинской агломерации. А этим летом проведена аналогичная экскурсионная и культурно-развлекательная программа для взрослых инвалидов в Алматы и алматинской агломерации с общим охватом сто человек.

Экскурсионно-познавательная программа двух вышеназванных мероприятий включала в себя посещение Духовно-культурного центра "Анаға құрмет", Музея почитания матери, Мемориального комплекса "Батыр бабалар" и историко-культурного комплекса "Атамекен". Для 350 человек предоставлены транспорт, питание, сопровождение кареты скорой помощи, привлечены гиды и волонтеры.

Девятое - информирование туристов. В спорткомплексе "Балуан Шолак" организован единственный в Казахстане туристский хаб, где со дня открытия проведено около 50 мероприятий.

Для повышения информированности туристов на сегодняшний день в Алматы функционирует восемь точек информирования (визит-центр на "Балуан Шолаке", аэропорт, на перекрестке улиц Абая-Достык, на ул. Панфилова, визит-центр в церковном доме, на двух ж/д вокзалах, на пр. Назарбаева), где за 2018 год консультацию получило более 27,5 тысяч туристов, а за шесть месяцев этого года - более 20 тысяч. Аналогичные точки информирования планируется открыть в этом году на территории Иле-Алатауского парка (Аюсай) и возле высокогорного катка "Медеу".

За счет спонсорских средств весной на 33 объектах туристского интереса, памятниках истории и культуры установлены информационные таблички с QR-кодами. За это время количество просмотров составило более тысячи. Сканирование QR-кодов проведено туристами из таких стран, как США, Германия, Китай и Украина. Самым популярным объектом оказался Вознесенский кафедральный собор. В этом году планируется установить аналогичные таблички на ста объектах города.

До конца этого месяца планируется разработать программу по мотивированию мест размещения, турагентов, гидов, музеев и других на прохождение добровольной сертификации путем присвоения знака качества Recommended by Visit Almaty, а также провести сертификацию 75 объектов города.

Десятое - развитие кадрового потенциала в туризме. В поле зрения – и развитие кадрового потенциала в туризме. Для этого в 2018 году были организованы тренинги по фасилитации для 200 сотрудников автовокзала Сайран, железнодорожных вокзалов Алматы-1 и Алматы-2, и для сотрудников Иле-Алатауского государственного национального природного парка. В скором времени аналогичные тренинги будут проведены для ста сотрудников аэропорта города Алматы.

В марте этого года проведен семинар по подготовке инструкторов адаптивного катания на горных лыжах и сноуборде, в котором приняли участие 40 специалистов, лекции проходили на горных курортах, расположенных в Алматы и алматинской агломерации. С апреля по май проведены выездные лекции по развитию туризма в Алматы под председательством руководителя Управления туризма М. Кикимова для 300 студентов факультетов "Туризм" вузов города.

Осенью планируется провести семинар-тренинг по обучению гидов экскурсоводов, инструкторов туризма, для этого предварительно будут разработаны учебные материалы для обучения гидов. Учебные материалы будут изготовлены в хронологическом порядке шести периодов: Сакский период, Период Средневековья, Казахское ханство, Верненский период, Советский период, Независимый Казахстан. Общее количество учебников – семь тысяч экземпляров.

Что выбирают иностранные туристы в Алматы? По данным Управления туризма Алматы, наибольший поток иностранных туристов наблюдается из России, КНР, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Индии, Украины, Южной Кореи, Таджикистана, Германии, США, Туркменистана, Великобритании, Беларуси, Азербайджана, Малайзии, Гонконга, Японии, Франции, Италии. Большая часть туристов из этих стран посещают город для участия в деловых мероприятиях, другие - с частным визитом и для участия в различных активностях. Особый спрос среди них имеется на экскурсионный, шоппинг, горный и событийный виды туризма.

Туристы из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польши, Восточной Азии, КНР и США предпочитают такие горные и природные достопримечательности Алматы и алматинской агломерации, как БАО, Кольсайские озера, Шарынский каньон, объекты государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", в том числе Поющие барханы, горы Актау, петроглифы Тамгалы Тас.

Среди туристов из России, Украины и Беларуси популярными объектами являются ВСК "Медеу", БАО, этнокультурные центры "Номад" и "Гунны". Туристов из КНР и Южной Кореи интересуют посещение увеселительных заведений, в том числе баров в Алматы и казино в Капшагае. Туристов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана привлекает шоппинг туризм.

С целью ознакомления с интересными культурными и природными объектами города Алматы туристы из Индии, Южной Кореи, КНР, Малайзии, Японии, Гонконга, США и европейских стран в основном посещают парк Первого Президента, здание Академии наук, Центральный музей РК, Музей искусств имени А. Кастеева и парк имени 28 панфиловцев.

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