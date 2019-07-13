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Очередная драка водителей в Алматы попала на камеру

Из-за жары ежедневно на дорогах южной столицы происходят конфликты.

Фото : скриншот с видео13 июля 2019, 17:17

Очередная драка водителей на дороге в Алматы попала на камеру, передает Zakon.kz.

Видеоролик выложил в инстаграм-паблике очевидец, проезжавший мимо. На кадрах видно, как два водителя поссорились, причина не совсем ясна. Сначала один из водителей заглядывает в салон внедорожника Land Cruiser, но тот резко отъезжает. Спустя пару метров и водитель внедорожника выбегает на дорогу и отправляется ко второму мужчине. По пути на него нападает пожилая женщина с пакетом и сумками, пытаясь удержать от конфликта.

За последнюю неделю в городе засняли несколько подобных случаев: нападение мужчины на самокате на водителя автобуса, не поделившие дорогу водители грузовика и внедорожника, в салоне у которого были маленькие дети. Психологи дали свое объяснение причин агрессивности алматинских водителей.


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