Сагинтаев поручил разобраться в причинах отключения света в Алматы
На данный момент электроснабжение Алматы восстановлено.
Фото : Pixabay15 июля 2019, 18:09
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил службам разобраться в причинах отключения света в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.
На данный момент электроснабжение Алматы восстановлено.
Электроснабжение Алматы восстановлено. Поручил АО «Алатау Жарық Компаниясы» и АО «АлЭС» (дочерние компании АО «Самрук-Энерго») разобраться в причинах внештатной ситуации и информировать общественность. Держу на контроле.— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 15 июля 2019 г.
Отключение электроэнергии в городе произошло в 14:30. В мегаполисе не работали светофоры и метрополитен. На перекрестках дежурили сотрудники дорожной полиции. К 16:00 - 17:00 подача электричества была возобновлена.
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