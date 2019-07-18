На тушение пожара в Алматы привлекли еще один вертолет и пожарных

На данный момент произведен 7 сбросов воды.

Еще более 20 человек привлекли к тушению пожара в Алматы, передает Zakon.kz.

- В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолет, оборудованный водосливным устройством для тушения пожара. На данный момент произведен 7 сбросов воды. Приступил к тушению пожара борт Службы спасения города Алматы, - сообщили в ДЧС.

Изначально на место ЧП работали 15 единиц техники и 43 человека личного состава Службы пожаротушения. Позже подняли в воздух борт АО "Казавиаспас".

18 июля 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1. По предварительной информации, на складе находится 200 тонн лакокрасочных изделий.

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