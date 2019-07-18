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"Умные" светофоры появятся в Алматы

Впервые за 30 лет в Алматы принята автоматизированная система контроля дорожного движения.

Фото : Областная газета18 июля 2019, 11:19

Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов на заседании Общественного совета рассказал о планах по увеличению светофоров в мегаполисе и системе умных светофоров, которые позволят уменьшить число ДТП, передает Zakon.kz.

По словам Аукенова, в городе реализуется программа Vision Zero.

- Человек совершал и будет совершать ошибки. Надо создать условия, чтобы они не приводили к летальному исходу. А это уже архитектурное переустройство схем дорожного движения, условий. То есть это автоматика, разметка, безопасность на улице, в общественном транспорте, информационное сопровождение, - сказал замакима.

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Светофоры Алматы модернизируют

Впервые за 30 лет в Алматы принята автоматизированная система контроля дорожного движения. Модернизация полностью всего комплекса светофоров Алматы.

- Интегрированы на 1-ю очередь 90 светофоров, которые в авторежиме управляют потоком. Видят: здесь много, здесь мало машин. Датчики будут стоять на каждом светофоре. 27 в этом году завершаем, 20 уже готовы в новом формате. В том числе это удобно для лиц с ограниченными возможностями. Еще 24 планируем в ближайший год реализовать. Плюс 50 светофоров появятся через полтора года. Аким дал поручение подготовить проекты по 100 новым светофорам. Потребность высокая в городе. 200 светофоров не хватает, особенно на окраинах. В рамках проекта "Город без окраин" еще 200 светофоров надо поставить таких же, как в центре. Проектирование полгода займет", - пояснил Аукенов.

Альберт Ахметов


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