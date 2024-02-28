Светофоры в Алматы заработают по-новому

В 2024 году в Алматы продолжится реализация проекта автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Для увеличения пропускной способности улиц к системе подключат все светофорные объекты города, сообщает Zakon.kz.

Как заявили 28 февраля 2024 года в управлении городской мобильности Алматы (УГМ), первый этап реализации проекта состоялся в 2021 году. Тогда к системе подключили 93 светофора.

Теперь в рамках второго этапа проекта, планируется модернизировать остальные 498 светофорных объектов.

Работы будут начаты во втором полугодии 2024 года и завершены до конца года.

"В результате будет обеспечено регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям. Датчики и камеры будут передавать на следующий перекресток фактическое количество транспорта". Пресс-служба управления городской мобильности Алматы

Соответственно, уточнили в ведомстве, табло обратного отсчета времени будет работать в адаптивном режиме.



В дальнейшем, подчеркнули специалисты, планируется интегрировать в систему программное обеспечение, которое позволит давать на перекрестке приоритет специализированному и общественному транспорту.

Также ранее сообщалось, что в городе полицейские с новым прибором разыскивают нарушителей правил дорожного движения. Патрульные применяют измеритель светопропускаемости тонированных автомобильных стекол.