Убийство родственника: Аслан Муканов вымыл нож, переоделся и ушел

11 июля в поселке Аксай было совершено убийство.

Мать Аслана Муканова рассказала о том, что произошло в день убийства, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Чемпионские пояса, одна за другой победы нокаутом, поклонницы из разных стран мира, интервью... Казалось, у Аслана Муканова впереди потрясающая карьера и жизнь, которую никто не захочет менять. Но 11 июля в полиции сообщили, что боксер подозревается в убийстве своего зятя. Муканов был задержан в поле, с места убийства ему удалось уйти на восемь километров.

11 июля в поселке Аксай было совершено убийство. 31–летний мужчина в ходе ссоры нанес смертельное ранение ножом своему 32-летнему родственнику (мужу сестры). От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. О случившимся в полицию сообщила жена погибшего. Подозреваемый - чемпион мира по боксу.

– Из рассказа сестры Акжан, Аслан вел себя хладнокровно. После содеянного просил Серика произнести "Аллах Акбар!", чтобы ему на том свете было легче... Потом вымыл нож, переоделся и ушел... На моего сына оказали воздействие! В последние дни он словно жил в другом мире. Если бы я знала, что он задумал, наручниками бы его пристегнула к дому, – сказала мать Зауре Тюлебаевна.

Именно за границей, считает женщина, прозвучал последний гонг для ее сына, на сознание Аслана явно начали оказывать влияние представители деструктивных религиозных течений, проще сект. Как-то Аслан сказал маме, что у Серика (зятя. – Прим. авт.) всё было бы лучше, чем есть, стоит лишь начать читать намаз. Женщина показала фото, на котором ее сын рядом с длиннобородыми мужчинами в явно религиозных одеждах.

Из Майами Аслан уехал боксировать в Колумбию. Там его финансовое положение сильно ухудшилось. По словам Зауре Тюлебаевны, всё было настолько плохо, что жить ему приходилось с беженцами из Венесуэлы. Потом боксер решил всё бросить и пешком отправиться в Майкао (город в Колумбии, где проживает большое количество ливанцев, исповедующих ислам). По пути ему даже пришлось продать свой телефон. Единственным желанием парня было вернуться домой, в Казахстан.

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