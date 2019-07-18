Во всех районных отделах полиции Алматы откроют современные фронт-офисы

Услуги будут оказываться как в ЦОНе.

12 фронт-офисов во всех районных отделах полиции в Алматы появятся осенью этого года. Об этом на заседании Общественного совета сообщил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов, передает Zakon.kz.

- Фронт-офисы во всех отделах полиции позволят прекратить хождение посетителей по кабинетам. Услуги будут оказываться как в ЦОНе. Если одновременно отдел полиции посетят, допустим, 150 человек, 75 человек будут «оцифрованы» на входе, и им не будет необходимости заходить собственно внутрь отдела полиции. Сотрудники станут принимать посетителей в зоне этих фронт-офисов. Задача стоит оборудовать все отделы полиции такими фронт-офисами к осени текущего года, - сообщил Аукенов.

Возник вопрос, когда именно их достроят.

- Мы первый фронт-офис поставили в январе, тогда выяснили, что не хватает, оказывается, еще больше нужно условий. Начали вносить на корректировку, так как по выделению денег - лимит, надо было перераспределять. Такими кропотливыми мерами 5 или 7 раз собирались, отработали техзадание, проект без увеличения стоимости в 12 фронт-офисов за счет местного бюджета мы закончим в этом году, - добавил он.

Также в мегаполисе 3,2 тыс. уголовных дел в электронном формате оформлено в 2019 году. В основном это преступления легкой и средней степени тяжести.

- 10% уголовных дел от того, что было, но вспомните, что на нуле было еще год назад. Процесс длительный, обучение идет. Сперва завершим перевод в электронный формат дел легкой и средней степени, потом перейдем на тяжкие преступления. Причина в том, что люди работают, им тоже нужно время, чтобы реализовать. Мы транспорт меняем третий год подряд, а здесь заставить за 1 день поменяться тоже невозможно. Мы обещаем, что к этому идем, все условия для этого создаем, - заключил замакима.

Ранее стало известно, цифровыми камерами и распознаванием лиц ударят по преступности в Алматы, а в городе увеличат число светофоров.

Альберт Ахметов

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