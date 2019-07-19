19 июля 2019 года - ровно год с тех пор, как не стало великого казахстанского фигуриста.

Алматинцы несут цветы к мемориалу Дениса Тена, передает Zakon.kz.

19 июля 2019 года - ровно год с тех пор, как не стало великого казахстанского фигуриста. Почтить память Дениса Тена с утра приходят алматинцы и гости города к мемориалу, который открыли 22 июня.

19 июля 2018 года Дениса Тена ранили ножом автоворы. Спортсмен потерял слишком много крови и скончался в больнице. Преступников осудили, и они отбывают наказание в тюрьме.

Сейчас в память фигуриста функционирует Общественный фонд Дениса Тена, который реализует творческие проекты спортсмена. В начале 2019 года казахстанцы создали и подписали петицию по названию Халык Арены именем Дениса Тена. 22 июня был открыт мемориал Денису Тену на углу улиц Курмангазы и Байсеитовой. 21 февраля текущего года в прокат вышел документальный фильм о Денисе, а 20 июля в Алматы памяти Дениса Тена пройдет ледовое шоу.

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