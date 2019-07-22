О миллиардных убытках рассказали в "КазАгро"

Серьезное ухудшение финансового состояния холдинга стало следствием турбулентности на финансовом рынке Казахстана в период 2013-2017 годов, девальвацией тенге и дефолтом ряда банков, кредитующих аграрно-промышленный комплекс страны.

Новое руководство КазАгро рассказало, как формировались убытки холдинга, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Международная аудиторская компания КиПиЭмДжи (KPMG) на днях закончило комплексную независимую оценку финансового состояния и деятельности АО "НУХ КазАгро", подготовленную совместно с вновь назначенным Правлением Холдинга. Ее результаты будут вынесены на обсуждение Единственному акционеру Холдинга.

Серьезное ухудшение финансового состояния холдинга стало следствием турбулентности на финансовом рынке Казахстана в период 2013-2017 годов, девальвацией тенге и дефолтом ряда банков, кредитующих аграрно-промышленный комплекс страны. Головной Холдинг оказался не готов к данным негативным событиям, много заняв на зарубежных рынках в долларах и евро, и, как следствие, понес значительные убытки.

- Глава государства совершенно справедливо озвучил критику в адрес КазАгро, акцентировав внимание на необходимости его решительного реформирования. Накопленный убыток Холдинга, подтвержденный аудиторской компанией Эрнст энд Янг, на начало 2019 года составил 399,1 млрд. тенге. Половина этой суммы убытков – это потери от девальвации, половина – потери в дефолтных банках второго уровня. Это результат принятых решений предыдущим менеджментом КазАгро за период 2013-2018 годы. К примеру, только в 2018 году сам головной Холдинг получил убыток в 148,3 млрд. тенге - рассказал председатель правления НУХ "КазАгро" Ербол Карашукеев.

Важно отметить, что все убытки сформированы в головном Холдинге, тогда как его дочерние организации, в частности три крупнейшие дочки КазАгро: Аграрная кредитная корпорация, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и Казагрофинанс остаются прибыльными компаниями и из года в год наращивают объемы финансирования сельского хозяйства.

Общий объем финансирования отрасли дочерними компаниями Холдинга в 2018 году составил 400 млрд. тенге – это беспрецедентный объем за все годы существования Холдинга. Это связано с тем, что доля финансирования АПК со стороны БВУ ежегодно снижается. Так, с 2011 по 2018 годы кредитование банками АПК снизилось в 6 раз, с 448 млрд. тенге, до 76 млрд. тенге. В этой связи, Холдинг был вынужден наращивать объемы финансирования в целях недопущения коллапса в АПК (с 2011 по 2018 годы объемы кредитования выросли в 4 раза, с 93 до 400 млрд. тенге).

- Задача по исправлению ситуации - сложная и требует скоординированных решений Правительства и менеджмента Холдинга. Когда мы говорим о судьбе КазАгро, необходимо помнить, что у дочерних компаний Холдинга в настоящее время более 77 тыс. заемщиков - сельхозпредприятий, крестьянских и фермерских хозяйств, которые в настоящее время пользуются доступными кредитами КазАгро. И любые решения, которые будут приняты в ближайшем будущем, должны, в первую очередь, не ухудшить их положение, - отметил председатель правления НУХ "КазАгро" Ербол Карашукеев.

В рамках реформирования новый топ-менеджмент Холдинга обозначил три основных направления концентрации усилий для решения проблемы убыточности и низкой эффективности.

Первое – это разработка и принятие срочных мер по стабилизации финансового положения Холдинга. В рамках данной работы Холдинг в конце мая текущего года окончательно погасил всю свою валютную задолженность. Колебания курса тенге теперь не будет приводить к убыткам. Разработан проект финансовой модели развития на ближайшие 15 лет, который предполагает постепенный вывод Холдинга из сложившейся ситуации.

Второе - оптимизация холдинга. В рамках оптимизации предлагается ликвидация дочерних компании, с сокращением их количества 7 до 3. Оптимизация позволит сократить руководителей, лишние звенья, неэффективные компании и подразделения. Необходимо отметить, что Холдинг уже сократил штат на 20%.

Предполагается дальнейшее поэтапное сокращение еще на 25% в ближайшее время.

Третье - автоматизация всех процессов. 70% наших заемщиков – фермеры, которые берут до 4 млн. тенге для своих нужд. Новое Правление Холдинга ставит перед собой задачу сократить время рассмотрения их заявок на кредит с 30 дней до 3 часов! Главная задача - не заставлять наших заемщиков бегать по инстанциям за разными справками. Фермер должен обратиться в структуры КазАгро только с удостоверением личности и получить одобрение на кредит в течении 3-х часов.

15 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания поручил правительству в двухмесячный срок разработать предложения по оперативному реформированию холдинга КазАгро.

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