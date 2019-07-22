Как Metallica выучила песню "Группа крови"

Metallica выступила в Москве в рамках своего тура WorldWiredTour.

Американская рок-группа Metallica 21 июля на концерте в Москве исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке, передает Zakon.kz.

Собравшиеся на московском стадионе "Лужники" зрители подпевали хором.

22 июля известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал фотографию текста "Группы крови" в латинской транскрипции.

Metallica выступила в Москве в рамках своего тура WorldWiredTour. В прошлом году группа отпраздновала 37-летие.

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