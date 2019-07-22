Смерть трехлетней девочки расследует полиция Шымкента

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия,

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент проводится досудебное расследование по факту смерти 3-летней девочки, передает Zakon.kz.

- По предварительному заключению экспертизы причиной смерти малолетней девочки является «механическая асфиксия рвотной массой», которая могла произойти в результате падения, так как имеются признаки сотрясения тела. Вместе с тем экспертизой на теле девочки признаков насилия не обнаружено, - сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.

Расследование по делу находится на контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции города Шымкент.

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее стало известно, что в Шымкенте, в районе МЖК, рядом с улицей Застенной обнаружили тело маленькой девочки.

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