Родители погибшей в Шымкенте девочки не верят в несчастный случай

Погибшая трехлетняя Каусар — четвертый ребенок в семье Умербаевых и единственная дочка.

Родителей трехлетней девочки, погибшей в Шымкенте, не убедили доводы полиции о несчастном случае. Они требуют более тщательного расследования для того, чтобы был найден виновный в гибели их дочки, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

В минувшие выходные в Шымкенте, примерно в 4 часа дня, с детской площадки у дома в районе МЖК пропала трехлетняя девочка. На поиски ребенка бросились родители, знакомые и сотрудники полиции. Ближе к 7 часам вечера бездыханное тело ребенка нашли в заброшенном, полуразрушенном гараже у железной дороги.

- Мне послышался крик ребенка, в глазах померещилась узкая дорога и я сразу же бросилась сюда. За мной следом бежали и полицейские. Когда я хотела подойти к гаражам, то меня не пускали сотрудники. Но я отмахнулась и подошла к строению. Заглянув в это здание, я увидела тело ребенка, — рассказывает родственница семьи погибшей девочки.

Невестка семьи Умербаевых Айжаркын Айтбаева, не сдерживая слез, рассказывает, как больно ей было смотреть на изувеченное тело трехлетней девочки, лежащей среди хлама и пустых бутылок. По мнению родственников погибшей девочки, ребенка изнасиловали и убили.

Айжаркын Айтбаева:

- Голова девочки лежала, где этот камень, а ноги и руки раскинуты по разные стороны. Платье на ней было приподнято до груди, нижнего белья не было, и на теле были многочисленные синяки и кровь.

Однако в департаменте полиции сообщили, что, согласно экспертизе, факт изнасилования не подтвердился.

Асель Саденова, официальный представитель ДП г. Шымкента:

- По предварительному заключению экспертизы, причиной смерти малолетней девочки является механическая асфиксия рвотной массой, которая могла произойти в результате падения, так как имеются признаки сотрясения тела. Вместе с тем, экспертизой на теле девочки признаков насилия не обнаружено.

Вот только с таким ответом от правоохранительных органов мать погибшей девочки категорически не согласна.

Клара Умербаева, мать погибшей девочки:

- Девочку изнасиловали, полиции нет. Наших сотрудников полиции (участковых) нет на месте. И в прошлом году была такая же ситуация. Я буду поднимать оба этих факта, наша полиция не работает. Приезжают и закрывают дело. И все, уезжают. У них нет детей, у них нет сердца.

Погибшая трехлетняя Каусар — это четвертый ребенок в семье Умербаевых и единственная дочка. Ребенка похоронили днем 22 июля.

Горем убитые родители намерены написать заявление в вышестоящие инстанции (прокуратуру и начальнику ДП) для более тщательного рассмотрения дела.

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