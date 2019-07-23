Токаев: Погибший егерь будет представлен к госнаграде

Наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить.

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал обстрел двух инспекторов в Акмолинской области и гибель одного из них, передает Zakon.kz.

- Выражаю искренние соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова, геройски погибшего в схватке с браконьерами. Они будут задержаны и преданы суду. Наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить. Нуртазинов будет посмертно награжден. Желаю выздоровления егерю С.Оспанову, - написал Президент в twitter.

23 июля два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги. Позднее один из пострадавших с диагнозом "проникающее огнестрельное ранение грудной клетки" скончался до приезда врачей. Второй инспектор с непроникающим ранением грудной клетки доставлен в центральную районную больницу (город Державинск). На момент поступления состояние пациента тяжелое, стабильное.

Читайте также: Мирзагалиев выразил соболезнования семье погибшего инспектора

Выражаю искренние соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова, геройски погибшего в схватке с браконьерами. Они будут задержаны и преданы суду. Наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить. Нуртазинов будет посмертно награждён. Желаю выздоровления егерю С.Оспанову. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 23 июля 2019 г.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!