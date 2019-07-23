Семье погибшего и пострадавшему инспектору будет оказана необходимая помощь.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев выразил соболезнования семье погибшего инспектора в Акмолинской области, передает Zakon.kz.

- Сегодня при задержании браконьеров погиб инспектор Охотзоопром Каныш Нуртазинов, Оспанов Самат сейчас находится в больнице. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего,героически исполнившего свой долг. Семье погибшего и пострадавшему инспектору будет оказана необходимая помощь, - отметил министр в twitter.

Сегодня при задержании браконьеров погиб инспектор Охотзоопром Каныш Нуртазинов,Оспанов Самат сейчас находится в больнице.Выражаю искренние соболезнования семье погибшего,героически исполнившего свой долг.Семье погибшего и пострадавшему инспектору будет оказана необходимая помощь — Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) 23 июля 2019 г.

Нуртазинов Каныш Серикович родился 24 января.1976 года. Был принят на работу в РГКП "ПО Охотзоопром" 5 января 2016 года.

Семейное положение - женат имеет 4-х детей (3 дочки и 1 сын – 2011 г.р.).

Проживал в Карагандинской области Улутауском районе с.Косколь. В настоящее время принимается решения по доставлении тела на родину.

Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

23 июля два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги. Позднее один из пострадавших с диагнозом "проникающее огнестрельное ранение грудной клетки" скончался до приезда врачей. Второй инспектор с непроникающим ранением грудной клетки доставлен в центральную районную больницу (город Державинск). На момент поступления состояние пациента тяжелое, стабильное.

13 января 2019 года инспектор РГКП "ПО "Охотзоопром" Ерлан Нургалиев погиб от рук браконьеров в ходе проведения мероприятий по охране редких и исчезающих видов животных и сайгаков на территории Нуринского района Карагандинской области.

Указом Президента Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 830 за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Петр Алексеевич Ницык и Ерлан Балгабекович Нургалиев (посмертно) награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.

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