Полицейского, напавшего на девушку в доме отдыха, уволят

Сейчас он на больничном.

Девушка, отдыхавшая в Доме отдыха в Павлодарской области, заявила, что подверглась нападению полицейского в августе текущего года. Накануне стало известно, что его оштрафовали на 12,5 тысяч тенге. Сегодня стало известно, что его уволят, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

В полиции сообщили, что 5 августа 2019 года УСБ ДП области в ходе мониторинга Интернет-ресурсов в Facebook обнаружена статья под названием "В опасности молодая девушка", из которой следует, что 3 августа 2019 года примерно в 22.10 часов к девушке на берегу озера Джасыбай Баянаульского района подошел мужчина и стал приставать, хватать за руки. После чего она обратилась в полицию.

В ходе проверки обращения сотрудники полиции установили участника инцидента - сотрудника ОП Баянаульского района.

Заключение показало, что он был трезв. Майор полиции находился в трудовом отпуске. А с 5 августа он находится на лечении.

- По данному факту УСБ ДП области проведено досудебное расследование по ст. 115 УК РК - угроза , по которому принято решение о прекращении в связи отсутствием состава преступления. Вместе с тем, выделенный материал направлен в суд Баянаульского района для решения вопроса о привлечении Р. к адмответственности по ст. 434 – мелкое хулиганство КРКоАП,- прокомментировал начальник УСБ ДП Аскар Сергазин.

20 сентября. постановлением указанного суда майор полиции признан виновным и ему назначен штраф в размере 5 МРП.

6 августа по данному факту инспекцией по личному составу Управления собственной безопасности ДП области проведено служебное расследование, по результатам которого 8 августа проведена Дисциплинарная комиссия, где принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел за дискредитацию.

Учитывая, что майор полиции находится на лечении, издать приказ о его увольнении пока не представляется возможным. Этот вопрос будет решен после выходу последнего с больничного.

Руководство ОП Баянаульского района привлечено к дисциплинарной ответственности.

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