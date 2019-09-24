Facebook начнет читать мысли пользователей

CTRL-Labs позволит с помощью браслета считывать импульсы из мозга, что позволит, например, печатать текст без клавиатуры.

Фото : Pixabay

Вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал покупки стартапа CTRL-Labs. CTRL-Labs разрабатывает программное обеспечение, которое может управлять компьютерами с помощью мысли, передает Zakon.kz. CTRL-Labs позволит с помощью браслета считывать импульсы из мозга, что позволит, например, печатать текст без клавиатуры. - Идея этой работы - браслет, который позволяет людям управлять своими устройствами как естественное продолжение движения. Вот как это будет работать: в спинном мозге у вас есть нейроны, которые посылают электрические сигналы мышцам рук, говорящие им о том, что они должны двигаться особым образом, например, щелкая мышью или нажимая кнопку. Браслет будет декодировать эти сигналы, и преобразовывать их в цифровой сигнал, который может понять ваше устройство, предоставляя вам возможность контролировать свою цифровую жизнь. Он фиксирует ваше желание, чтобы вы могли поделиться фотографией с другом, используя незаметное движение. Подобные технологии способны открыть новые творческие возможности и переосмыслить изобретения 19-го века в мире 21-го века. Вот так могут выглядеть наши взаимодействия в VR и AR. Это может изменить способ нашего контакта друг с другом, - сообщил в Facebook Эндрю Босуорт.

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