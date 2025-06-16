Китайский ответ Маску: человек без конечностей заиграл в шахматы силой мысли

Китаец, потерявший все четыре конечности после удара током, теперь может играть в шахматы и гоночные игры с помощью мысли – благодаря имплантации в мозг нейроинтерфейса, сообщает Zakon.kz.

В Китае провели первый в Китае клинический эксперимент на человеке с инвазивным нейроинтерфейсом (BCI). Он стал важным шагом в переходе этой технологии от лабораторных исследований к клиническому применению.

Как пишет Китайская академии наук, испытания проводятся совместно научными группами из Центра передового опыта в области мозговой науки и интеллектуальных технологий (CEBSIT) академии и больницей Хуашань при Фуданьском университете. Китай стал второй страной после США, продвинувшей инвазивные BCI-технологии до стадии клинических испытаний.

С момента имплантации устройства в марте 2025 года оно работает стабильно: не зафиксировано ни инфекций, ни сбоев электродов.

中 침습형 뇌-컴퓨터 인터페이스, 임상시험 단계 진입



최근 중국과학원 뇌과학 및 스마트기술 탁월혁신센터(CEBSIT)는 푸단(復旦)대학교 부속 화산(華山)병원 및 관련 기업과 협력해 침습형 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)의 전향적 임상시험을 시작했다.#중국 #침습형BCI https://t.co/aVexT4utb5 pic.twitter.com/ZdNINTn7YC — 인민망 (@kr_people) June 16, 2025

Команда исследователей рассчитывает, что система получит регуляторное одобрение и выйдет на рынок к 2028 году. Она может значительно улучшить качество жизни пациентов с полным повреждением спинного мозга, двусторонней ампутацией рук и БАС (болезнью Лу Герига).

"BCI-технология обеспечивает прямую связь между мозгом и внешними устройствами. Это не только способ понять, как мозг обрабатывает информацию, но и перспективное направление для лечения заболеваний и развития взаимодействия человека с машинами", - отметил заместитель директора CEBSIT Ши Юнён.

Исследования в этой области ведутся уже 20-30 лет, но раньше использовались громоздкие приборы. Миниатюризация таких систем – крайне сложный процесс.

Разработанные командой ультра-гибкие нейроэлектроды имеют толщину около 1% диаметра человеческого волоса. Это позволяет нейронам мозга "почти не чувствовать" их присутствие, снижая риск повреждения тканей. Технология прошла испытания на грызунах, обезьянах и теперь – в мозге человека.

Имплантируемое устройство диаметром 26 мм и толщиной менее 6 мм – примерно с монету, при этом оно вдвое меньше устройства компании Neuralink Илона Маска.

Одной из ключевых особенностей BCI является способность к реальному времени: система за десятки миллисекунд (быстрее, чем моргание) считывает нейросигналы, интерпретирует намерение движения и генерирует управляющую команду, говорит исследователь Ли Сюэ.

Следующая цель команды – научить пациента управлять роборукой, чтобы он мог брать предметы, например чашки. Также планируется управление робопсом и другими интеллектуальными роботами для расширения возможностей пациента.

В январе 2025 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируют сделать это еще для 20-30 человек в 2025 году.