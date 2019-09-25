Серик Сапиев дал прогноз на выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020

"Хотел бы отметить Бекзата Нурдаулетова, который выиграл чемпионат мира в весе 81 кг".

Председатель Комитета по спорту министерства культуры и спорта РК, олимпийский чемпион Лондона 2012 года по боксу Серик Сапиев специально для Zakon.kz подвел итоги выступления казахстанцев на чемпионате мира по боксу-2019, рассказал о том, что делала AIBA в прежние времена в ситуациях, похожих на случай с Василием Левитом и дал прогноз на Олимпиаду-2020.

- Как вы считаете, сколько медалей сможет выиграть сборная Казахстана по боксу на предстоящей Олимпиаде-2020 с учетом столь успешного выступления на чемпионате мира-2019 AIBA?

- Мы должны позиции, которые у нас были до этого, сохранить. Я уверен, что нашей сборной это по силам. На всех предыдущих Олимпиадах, начиная с 1996 года, когда Казахстан впервые был представлен как отдельная команда, наши боксеры всегда выигрывали золотые медали. Конечно, хочется, чтобы в Токио-2020 выиграли две золотые медали, как это было в Сиднее, но чего-то, может быть, не хватает пока спортсменам, чтобы повторить тот результат.

- Только что в России прошел чемпионат мира по боксу, организованный AIBA. Эта организация лишена признания Международного олимпийского комитета МОК, поэтому для всех сборных этот турнир от AIBA был, скорее, хорошей проверкой в соревновательной атмосфере перед настоящими боями за лицензии. Казахстанские боксеры отлично размялись, заняв третье общекомандное место. Кто из боксеров нашей сборной вам понравился больше всего на чемпионате мира-2019?

- Практически все выступили хорошо. Несмотря на результат, я отмечаю, что команда готова, костяк сборной сформирован. У нас 8 боксеров-мужчин поехали на чемпионат мира, 6 из них взяли медали, 2 проигравших также достойно выступили. Где-то были моменты, что можно было и нашим боксерам дать победу.

Хотел бы отметить Бекзата Нурдаулетова, который выиграл чемпионат мира в весе 81 кг. У него был сложный соперник на пути к финалу, мы опасались его. У меня лично перед полуфинальным боем Бекзата с Хулио де Ла Крузом были надежды, что наш парень сможет потрясти соперника ударом, потому что кубинец уже несколько раз пропускал удары и проигрывал техническим нокаутом другим спортсменам неизвестным, поэтому была надежда. Наши болельщики, земляки Бекзата до конца говорили, что он выиграет у кубинца. И Бекзат оправдал возложенные на него надежды, четко выполнил установку тренеров в первом, втором раунде. В третьем раунде, так как Бекзат уже ударил кубинца, тот был потрясен, и наш парень хотел его быстрее добить, но немного смазал раунд из-за эмоций. В итоге Бекзат- чемпион, он заслужил это.

- Мы знаем, что не обошлось на чемпионате мира без скандала: Василия Левита снова засудили…

-Такие моменты очень отрицательно сказываются на имидже бокса. Осадок в душе остается после таких решений. После боя в разговоре со мной олимпийские чемпионы из России Егор Мехонцев, Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, профессиональный боксер Григорий Дрозд сходились во мнении, что Василий Левит тот бой выиграл. По правилам, у тех, кто организовывал этот чемпионат мира, есть железный отказ: в течение одной минуты наш тренер должен был опротестовать решение, прямо на ринге показать карточку рефери. На основании того, что этого не было сделано, нам в пересмотре результатов было отказано. Но все признают, что Василий победил. Опять жертва обстоятельств, обокрали, можно так сказать.

У нас были случаи пересмотра результатов боев именно в AIBA, если лично вмешивалось руководство этой организации. Сейчас руководство не стало вмешиваться, так и оставили. А раньше были такие случаи. По правилам после судейского решения опротестовать нельзя было, кому подняли руку на ринге, тот и выиграл, все. Но были моменты, что боксер вот так официально проиграл, но на следующий день опротестовывали решение, вмешивалось руководство AIBA. Сейчас этого не было. Это не камень в их огород, но мне кажется, если быть более жестким и принципиальным в решениях, можно было бы это сделать. Но в данный момент сама AIBA в подвешенном состоянии.

- Олимпийский турнир по боксу в Токио-2020 будет организовывать специальная целевая группа во главе с Моринари Ватанабе, президентом Международной федерации гимнастики. Какие у вас ожидания в связи с этим?



- Я думаю, олимпийский турнир по боксу будет организован на высшем уровне. Сам человек из Японии – личность в мире бокса неизвестная. Здесь вопросов нет, он будет регулировать все организационные моменты, он- член МОК, ему доверили эту миссию, будем надеяться, что таких ситуаций, какие были на чемпионате мира AIBA, на Олимпиаде не повторятся.

- Не могу не спросить вас по поводу чемпионата мира среди кадетов по дзюдо, который стартовал в Алматы. Насколько важно, что в нашей стране проходят не только взрослые, но и молодежные, юношеские первенства?

- Конечно, для подрастающего поколения в любом виде спорта это важно. Проведение в Алматы чемпионата мира среди кадетов по дзюдо покажет всем молодым спортсменам, как проходят мировые первенства, возможно, у казахстанских кадетов сейчас, в Алматы, будет больше медалей, чем обычно на чемпионатах мира по кадетам, мы надеемся на это. Таким образом и происходит популяризация дзюдо, развитие этого вида спорта.

- Как вы думаете, нашим юным дзюдоистам на домашнее арене сложнее будет выступать из-за повышенного внимания? Или наоборот?

-Дома, однозначно, легче. Груза никакого, потому что они не достигали еще больших высот, дома однозначно будет поддержка зрителей, тренеров. У нас часто бывает, что личные тренеры не выезжают на международные соревнования в связи с нехваткой финансирования. А здесь, в Алматы, у всех наших спортсменок, спортсменов будут личные наставники рядом, что немаловажно.

Альберт Ахметов

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