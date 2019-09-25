Трамп обрушил рынки

Биржевые индексы обвалились на фоне сообщений о начале процедуры импичмента президента США.

Американские фондовые индексы обвалились на фоне сообщений о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты торгов, пишет Lenta.ru.

Индекс S&P 500 во вторник, 24 сентября, упал на 0,84 %, опустившись до 2966,61 пункта. Это стало максимальным дневным падением за месяц. Индексы Nasdaq тоже показал худший результат за месяц, снизившись на 1,46 %, до 7993,63 пункта, индекс Dow Jones снизился на 0,53 %, до 26 807,77 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Азиатские рынки в ходе торгов в среду также демонстрируют падение. Nikkei 225 к середине торгов опустился на 0,41 %, до 22 007,50 пункта, китайский Shanghai Composite — на 0,64 %, до 2966,1 пункта, гонконгский Hang Seng — на 1,15 %, до 25 978 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов во вторник, 24 сентября, упала на 3,5 % — ноябрьские фьючерсы опустились до 63,1 доллара за баррель, фьючерсы на нефть WTI завершили торги на отметке 57,29 доллара, упав на 2,9 %. В среду, 25 сентября, нефть продолжила падение: Brent достигала 62,44 доллара за баррель, WTI — 56,78 доллара.

Биржевые индексы обвалились на фоне сообщений о начале процедуры импичмента президента США. Как стало известно в сентябре, в ходе беседы с украинском коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в июле 2019 года, Трамп просил того расследовать работу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в руководстве газодобывающей компании Burisma. Байден в настоящее время является главным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах, и действующий глава Белого дома планирует переизбраться. Просьба в разговоре с украинским коллегой стала поводом заподозрить американского президента в использовании служебного положения.

Стоимость нефти, в свою очередь, начала снижаться накануне на фоне критики президента США Дональда Трампа в отношении Китая во время речи в ООН. В ходе выступления американский президент обвинил Китай в многочисленных нарушениях и назвал Пекин причиной закрытия 60 тысяч американских предприятий. По словам Трампа, торговая политика Китая предполагает кражу американской интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и нечестные торговые практики.

Аналитики отмечают, что в настоящий момент более насущной угрозой рынкам остается именно затянувшаяся на полтора года торговая война, а не угроза импичмента. То, что Трамп лишится президентского кресла, считается маловероятным. Для этого его противникам из Демократической партии нужно получить две трети голосов в сенате, в котором сейчас заседает республиканское большинство. Однопартийцы Трампа из Республиканской партии, в свою очередь, пока не выступали с публичной оппозицией президенту.

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