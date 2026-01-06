Военная операция в Венесуэле вызвала в США призывы к импичменту Трампа

Американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

На сайте она написала, что Трамп действовал без требуемой конституцией санкции законодателей. Конгрессвумен подчеркнула, что не может оставаться в стороне, когда президент выходит за рамки полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов. Она настаивает на срочном обсуждении этого вопроса внутри фракции.

"Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов", – заявила Делэйни.

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.