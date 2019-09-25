Главного врача Тезекбаева отстранили от работы на время расследования.

В Управлении здравоохранения Алматы дали характеристику арестованному врачу, передает корреспондент Zakon.kz.

- Пока идут следственные мероприятия Управление здравоохранения Алматы не может комментировать ситуацию с арестами врачей. Без вины виноватых не будет. Мы надеемся, что расследование будет справедливым, - заявила заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева.

Она отметила, что главного врача Тезекбаева отстранили от работы на время расследования.

- Канат Тезекбаев никаких замечаний и выговоров не имел. В незаконных действиях замечен не был, - сказала Бисенбаева.

У анестезиолога Аскара Тунгушбаева шестилетний стаж работы.

Речь идет о главном враче 4 ГКБ Алматы Канате Тезекбаеве и анестезиологе той же больницы Аскаре Тунгушбаеве. Первого взяли под стражу на два месяца 22 сентября, второго - 2 сентября. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

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