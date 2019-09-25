Российское СМИ предположило, что Заворотнюк инсценирует болезнь по совету Алибасова

Российское издание пишет, что Анастасия могла специально слечь в больницу, рассчитывая на новости о своем чудесном исцелении в шоу Малахова.

Российское СМИ "Версия" опубликовало материал, в котором выдвигает предположение, что Анастасия Заворотнюк инсценировала свою болезнь, чтобы привлечь внимание общественности, передает Zakon.kz.

Долг отдала – в больничку слегла. Заворотнюк "инсценировала" кому по совету Алибасова? - под таким заголовком размещена публикация на сайте российского издания.

Ниже в кавычках будет процитирована вся статья. При этом фото к данной публикации сделано в фотошопе, на него помещены Алибасов и Заворотнюк в больничной палате.

"Анастасия Заворотнюк, прославившаяся ролью няни в ситкоме "Моя прекрасная няня", заставила миллионную аудиторию следить за состоянием своего здоровья. После того, как звезда слегла в больницу в тяжелом, практически, предсмертном состоянии на последней стадии рака головного мозга, публика заговорила не только о ее судьбе и проклятии сериала, но и об особо странном стечении обстоятельств, которые вынудили звезду якобы "инсценировать" кому по совету Бари Алибасова.

Естественно, все помнят недавнюю шумиху, когда Алибасов выпил кислоту и находился на грани жизни и смерти, а тот цирк, который был на шоу "Привет, Андрей!" после выписки продюсера, до сих пор высмеивают фанаты, которые не верят в произошедшее со звездой. Вполне вероятно, что случай стал примером для Анастасии, как быстро можно напомнить о себе во всех СМИ.

К тому же, совсем недавно громкий скандал с огромным долгом звезды утих. По сообщениям ФССП иск был снят, а сумма в 1,6 млн уплачена в полном размере: за что конкретно был начислен миллионный долг не разглашается, но уж точно он копился не одну неделю. Перед комой Анастасия отдала все, что необходимо, а теперь, когда уж не хватает денег, Заворотнюк, судя по всему, прислушалась к Алибасову и начала разыгрывать спектакль с предсмертным состоянием.

Чтобы подогреть интерес к себе Анастасия могла специально слечь в больницу, рассчитывая на новости о своем чудесном исцелении в шоу Малахова, который не гнушается цепляться за подобные случаи. Снова таки, вспомнить, хотя бы, пример Алибасова, который не постеснялся пропиарить себя и своих подопечных новостями о своей коме".

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