Младшая дочь покойной Заворотнюк дебютировала в номере папы

14 февраля в Москве в шестой раз прошло ледовое шоу "Влюбленные в фигурное катание". Во время своей программы Петр Чернышев вышел на лед вместе с шестилетней дочерью Милой от Анастасии Заворотнюк, сообщает Zakon.kz.

В начале выступления с Наоми Ланг фигурист пронес малышку на руках до другой стороны катка и посадил ее рядом с оркестром. В конце номера он вернулся к дочери и завершил прокат. После этого Петр снова взял Милу на руки. В белоснежном пышном платье девочка выглядела как настоящая принцесса. Зрители заметили, что она унаследовала многие черты от мамы.

Фото: кадр из шоу "Влюбленные в фигурное катание"

После похорон Заворотнюк Петр впервые вышел на лед в ноябре прошлого года в ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе 2.0". Во время болезни актрисы он много выступал, чтобы обеспечивать семью и оплачивать дорогостоящее лечение Анастасии, но после смерти жены приостановил карьеру. Теперь спортсмен снова встал на коньки.

Чернышев не хочет, чтобы Мила шла по его стопам, но гены дают о себе знать – девочка мечтает попробовать себя в роли фигуристки, правда пока не умеет стоять на коньках.

Ранее известный российский фигурист и режиссер ледовых шоу Илья Авербух 14 февраля 2025 года, в День всех влюбленных, посвятил пост в Instagram молодой супруге – актрисе театра и кино Елизавете Арзамасовой.