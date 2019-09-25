Такие случаи единичны - юрист об аресте алматинских врачей после смерти сына Кудебаева

Юрист задается вопросом, какие были основания у суда для ареста главного врача.

Общественность широко обсуждает арест двух алматинских врачей. Президент РК взял на контроль эту ситуацию и поручил разобраться согласно законодательству. Пока по делу неизвестны подробности, озвучена лишь статья - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека". Медицинское сообщество встало на защиту коллег. Что же по этому поводу думают правоведы? За комментарием Zakon.kz обратился к практикующему юристу в области медицинского права Саиде Сулейменовой.

Она отметила, что по этому делу у нее много вопросов: что непосредственно вменяют главврачу и анестезиологу, какие у них были функции, была ли экспертиза тела погибшего, где ее делали: в Казахстане или в Германии, или это экспертиза по документам и др.

- Для меня, как для практикующего юриста, который защищает непосредственно медицинских работников, очень интересно, какие именно статьи органами дознания предъявлены анестезиологу и главному врачу. Здесь необходимо понять их функционал. Несут ли они персональную ответственность за случившееся, - сказала Саида Сулейменова.

Далее она указала на информированное согласие.

- Имелось ли согласие? У нас перед тем, как приступить к любого рода манипуляциям у пациента, или если он не может отвечать на тот момент, спрашивают у близких родственников, у представителей согласие на введение тех или иных препаратов, если это может сказаться на жизни, риски прописываются в информированном согласии, - пояснила юрист.

Интересует ее вопрос и экспертизы после смерти, так как это должно, в том числе, установить, есть ли связь между действиями алматинских медиков и смертью пациента в Германии спустя почти месяц. Обвинительный акт создается на заключении экспертов, патологоанатомов.

- Трупы из больниц направляют на судмедэкспертизу. Ее должны проводить и давать заключение как консилиум при живом человеке, так и консилиум по трупам. Вызываются врачи городской больницы, врачи, где умерший был прикреплен, какие имеются патологии, сопутствующие факты, эксперты в той или иной области. Они вместе коллегиально должны отработать. Но мы в последнее время сталкиваемся с такой тенденцией. Например, у меня сейчас много процессов по клиникам искусственного оплодотворения, где на такой консилиум не вызывают врачей именно тех, кто последние манипуляции делал. И сейчас у меня несколько дел по экоклиникам, где также хотят к ответственности привлечь скорую помощь, врачей городской больницы, а экоклиники хотят остаться в стороне, - рассуждает Саида Сулейменова.

Следующий момент: арест. 72 часа дается для того, чтобы обвинение полностью предоставили обвиняемому. Она задается вопросом, какие были основания у суда для ареста главного врача.

- Здесь нужно ознакомиться с документами: принимал ли главный врач непосредственно участие в операции или экстренную медицинскую помощь именно он оказывал. Здесь очень много вопросов. И анестезиолог. Да, их привлекают к ответственности, если, например, была передозировка, или не учли массу тела. Или в данном случае уже экспертиза показала, что от анестезии скончался? Этого доказательства нет. У нас экспертиза делается в течение 30 дней. Скорее всего, здесь была возможность под подписку их отпустить, не задерживать. Обычно у нас, у меня, например, дела врачей, которые в производстве есть, они привлекаются в качестве свидетелей, но никак не обвиняемых лиц. Если даже это обвиняемое лицо, ему уже вынесено постановление в следственном суде, то если человек не рецидивист, не был в бегах, не привлекался к ответственности, их отпускают под подписку или домашний арест. Таких ограничений, как в данном случае, не должно быть, - сказала юрист.

Она говорит, что случаи взятия под стражу врачей единичны.

- То, что произошло, у нас в последнее время не наблюдалось, - сказала Сулейменова.

Такая мера в дальнейшем может колоссально повредить. По ее словам, врачи имеют право обжаловать действия дознавателей, госорганов, подать на материальный ущерб, потребовать публичное опровержение.

При этом юрист отмечает, что дела такой категории хранятся обычно в секрете.

В Алматы арестовали главного врача и анестезиолога больницы №4. Им вменяют "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Как указано в обращении к Президенту РК, следствие идет после смерти сына начальника ДП Алматы Серика Кудебаева.

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