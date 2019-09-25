Как лечил арестованный главврач, рассказала пациентка

Полина Кутявина была одной из многочисленных пациенток врача. В 2018 году ей делали операцию на почки.

Полина Кутявина лечилась у арестованного врача городской-клинической больницы №4 в Алматы и рассказала корреспонденту Zakon.kz, как он относится к своим пациентам и работе.

24 сентября стало известно об аресте главного врача городской клинической больницы № 4 Каната Тезекбаева. Меру пресечения в виде задержания сроком на два месяца избрал специализированный межрайонный следственный суд № 2.

-Суд прошел 22 сентября, ему инкриминируют статью 317, часть третью УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Полина Кутявина была одной из многочисленных пациенток врача. В 2018 году ей делали операцию на почки.

- Я лечилась в 2018 году, у меня была операция на почки 20 июня. Мне Канат Марденович очень помог с порталом (бюро госпитализации). Он очень помог мне, когда мне надо было сделать операцию, он договорился с врачами 12-й городской больницы, ко мне приехал профессор, который оказал помощь и участвовал в консилиуме. Моей свекрови прошлом году помог с коленными суставами. Она раньше даже не могла в туалет сходить, а сейчас внука водит в школу, живет полной жизнью и все благодаря этому врачу, - рассказала Полина.

Помимо этого, она отметила, что никогда ни в каком виде Канат Марденович не просил вознаграждения за свои услуги и тем более.

- Все было абсолютно бесплатно, и никогда он на благодарность даже не намекал. Ему просто хватало простого человеческого спасибо. Более того, когда в поликлинике возникали какие-либо проблемы, когда человек не знал куда обратиться, чтобы ускорить свою госпитализацию, к Канату Марденовичу всегда можно было обратиться. Причем не надо было отстаивать долгие очереди или записываться на приемы. Это такой врач, к которому можно было свободно подойти, его всегда можно было найти в приемном покое. И он всегда находил выходы со всех ситуаций. В прошлом году мне казалось, что моя жизнь закончена. Все было так плачевно и тяжело. И помимо его медицинской помощи, его поддержка, она очень многого стоит, - дополнила рассказ Полина Кутявина.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. В письме Дина Тезекбаева указывает на то, что ее мужу безосновательно предписывается вина в смерти Нурсултана Кудебаева, заместителя прокурора Алатауского района Алматы и сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева.

В свою очередь, глава государства Касым-Жомарт Токаев, будучи в Нью-Йорке, поручил разобраться в ситуации согласно законодательству.

Помимо Каната Тенезбаева, под арест попал и анестезиолог из той же больницы Аскар Тунгушбаев.

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