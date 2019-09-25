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Главного врача 4 Горбольницы Алматы отпустили из-под стражи

Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит.

Фото : Питер.тв25 сентября 2019, 17:39

25 судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда отменила санкционированную ранее специализированным межрайонным следственным судом меру пресечения Канату Тезекбаеву, передает Zakon.kz.

Вынесено новое постановление об отказе в удовлетворении ходатайства руководителя СОГ ДЭР по городу Алматы о санкционировании в отношении К.Тезекбаева меры пресечения в виде содержания под стражей. Избрана в отношении указанного лица новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит.

Под стражей остается анестезиолог больницы. Им вменяют "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Как известно из письма Токаеву от жены Тезекбаева, следствие началось после смерти сына начальника ДП Алматы Серика Кудебаева.


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