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Дело о врачах: министр здравоохранения просит сохранять спокойствие

По поручению Президента взял вопрос под личный контроль, - Биртанов.

Фото : primeminister.kz25 сентября 2019, 17:55

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о ситуации с главным врачом городской больницы № 4 Алматы Канатом Тезекбаевым, передает Zakon.kz.

- По поручению Президента взял вопрос под личный контроль. Уверен, что все должно быть в рамках закона. Прошу своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию, - написал в Twitter Елжан Биртанов.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. В письме Дина Тезекбаева указывает на то, что ее мужу безосновательно предписывается вина в смерти Нурсултана Кудебаева, заместителя прокурора Алатауского района Алматы и сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Позже стало известно, что его отпустили из-под стражи.

В свою очередь, глава государства Касым-Жомарт Токаев, будучи в Нью-Йорке, поручил разобраться в ситуации согласно законодательству.

Помимо Каната Тенезбаева, под арест попал и анестезиолог из той же больницы Аскар Тунгушбаев.


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