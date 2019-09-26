На большей территории Казахстана ожидается погода без осадков в четверг

В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь местами на севере, в центре и на востоке республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами ветер, туман, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами - туман, днем местами в Костанайской, Северо-Казахстанской ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 25°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 11°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 26 сентября.

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