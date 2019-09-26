Как попытка импичмента Трампа может отразиться на экономике Казахстана

Как отмечают эксперты, все, что происходит вокруг руководителя такой крупной мировой державы как США, обязательно отражается на состоянии мировых финансовых рынков.

24 сентября 2019 года американские фондовые индексы обвалились на фоне сообщений о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. А на следующий день азиатские рынки в ходе торгов также демонстрировали падение. И, похоже, эта тенденция будет продолжаться. Своими мнениями о том, чем может закончиться попытка импичмента Трампа, как это может отразиться на мировых финансовых рынках и на экономике Казахстана, с журналистом Zakon.kz поделились известные казахстанские эксперты.

Ситуация пока не выглядит критичной

Как отметил аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане, автор телеграмм-канала FINANCEkaz Андрей Чеботарев, после того, как демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, эти события вышли на первый план в мировых рынках, затмив прогресс в торговых переговорах. Виной всему... президент Украины Владимир Зеленский, во время телефонного разговора с которым Трамп позволил себе надавить на украинского коллегу с целью возобновить расследование дела о коррупции сына своего главного конкурента Джо Байдена. В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина. В итоге после этого объявления начала процедуры импичмента, индексы США потеряли около 1,5%, запустив цепную реакцию на других рынках. Рынки негативно реагируют на рост неопределенности вокруг политики, поэтому вполне могут оставаться под давлением и дальше.

-Интересно, что в истории США было всего три истории с импичментом и ни одной удачной. Самый громкий случай — Уотергейтский процесс — привел к отставке Никсона, то есть он просто ушел сам. В двух других случаях президент сохранял свой пост. Более того, согласно достаточно сложному и запутанному законодательству США президент, которому выразили импичмент, грубо говоря, продолжал работать до конца своего срока с пометкой "к увольнению". Ситуация для Трампа не выглядит критичной: сенат контролируется республиканцами, а среди демократов в конгрессе нет единства, чтобы протолкнуть эту повестку. Кроме того, в случае импичмента президентом станет вице-президент Майкл Пенс, чего не хотят ни демократы, ни республиканцы. Рынки в предыдущие разы быстро восстанавливались после первоначальной просадки, и подобная ситуация может произойти и на этот раз, – отметил Андрей Чеботарев.

Кроме того, по его словам, сама возможность импичмента вчера вечером стала еще более призрачной. Так как, идя на требования демократов, Белый дом опубликовал полную расшифровку разговора с Владимиром Зеленский и министерством юстиции США, не нашел нарушений закона в этом разговоре. Оснований для проведения дальнейшего расследования ведомство не видит, но демократы настаивают на дальнейшем расследовании. Сам Трамп, который умеет превращать любой хайп в доход, создал группу против импичмента, членом которой можно стать за $5. На сайте избирательного штаба американского лидера предлагается также внести пожертвование в размере $15, $20 и $45.

Большинство конгрессменов Палаты представителей заявили, что поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа. На данный момент 218 законодателей поддержали это решение. Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов. Чтобы принять решение об отставке президента США Сенату требуется две трети голосов, где большинство у президента.

- Как это повлияет на Казахстан? Никак, так как импичмента, скорее всего, не будет, а даже если был бы... скорее всего, он бы спровоцировал дальнейшее ослабление рынков, но не столь значительное, что это радикально повлияло бы на нашу экономику. Партнерство Казахстана и США завязано не на персоналиях, а вот торговая война Китая могла бы закончиться иначе, но... скорее всего, Трамп и дальше будет президентом, более того, его уже в следующем году ждут выборы, которые должны пройти 3 ноября, и шансы на победу Трампа достаточно высоки, – считает эксперт.

Не надо преувеличивать влияние импичмента Трампа

С мнением коллеги отчасти согласен Управляющий директор Центра исследований прикладной экономики, автор телеграмм-канала Tengenomika Олжас Тулеуов.

Он также отметил, что одна из актуальных новостей сейчас не только в геополитике, но и в мировой экономике – начало процесса импичмента Дональда Трампа. Уже во вторник, американские рынки отреагировали на это значительным снижением, и в целом снижались все сектора.

- Но здесь влияние оказывала не только угроза импичмента Трампа, но и то, что Трамп выступил на площадке Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с жесткой критикой Ирана и Китая. В итоге рынки продемонстрировали снижение. Но на следующий день Минюст США объявил о том, что никаких нарушений закона США не было выявлено. Были предоставлены стенограммы разговора Трампа и Зеленского, а сам Зеленский на Генеральной ассамблее ООН объявил, что никакого давления на него Трамп не оказывал. В итоге, уже вчера американские рынки практически полностью "отыграли" назад то падение, что произошло днем ранее и в целом все вернулось на свои места. Если же говорить о дальнейшей процедуре импичмента Трампа, то до конца его президента осталось совсем немного – чуть более года. В 2020 году в США пройдут новые выборы, и демократы хотят как бы выбить почву из-под ног Трампа. Но даже в случае импичмента, его, грубо говоря, не уволят. Он может и будет являться кандидатом на увольнение, но практически отнять у него полномочия не смогут, – считает Олжас Тулеуов.

Он напомнил, что и прежде в истории США было несколько случаев. Последний пример – Бил Клинтон. Ему тоже был объявлен импичмент, но фактически он проработал до конца срока. До этого был скандал с президентом Ричардом Никсоном. Но при этом Никсон даже после объявления импичмента мог вполне благополучно досидеть на своем месте до конца срока, но сам отказался от президентских полномочий.

- Поэтому, я думаю, что и на этот раз Трамп в любом случае досидит свой президентский срок. Конечно, если импичмент все же будет объявлен, это будет если не шоком для мировых рынков, то определенным негативным фактором. Потому что объявление импичмента порождает неопределенность того, что Трамп может предпринять дальше. Потому что все знают, какой силой обладают твиты Трампа, и как они влияют на экономику. И нельзя исключать, что он это все просто так не оставит, и перед уходом может хорошенько "потрясти" рынки. Но вместе с тем не исключено, что Трамп будет избираться на второй срок, и многие политические аналитики отмечают то, что демократы сами делают ему пиар, без конца поднимая тему импичмента. Ведь, по сути, она обсуждается в той или иной мере практически с момента избрания Трампа президентом, потому что далеко не все в конгрессе довольны им, – продолжил Олжас Тулеуов.

По его мнению, в случае импичмента Трампа рынки, конечно, могут немного поднапрячься и могут вырасти защитные активы – золото, курс австралийского доллара, израильского шекеля, японской йены и швейцарского франка. Это отразится снижением валют развивающихся рынков. И сырьевые рынки тоже могут отреагировать на это некоторым замедлением.

- И именно здесь заключается влияние всего этого процесса на экономику Казахстана. Прежде всего, это канал, связанный с ценами на нефть. Если опять будет "просадка" рынка, нефтяная конъюктура будет ухудшаться и это обязательно отразится на нас – как через показатели торговли, так и через обменный курс. То есть повысится давление на обменный курс. Но это опять-таки не означает, что обменный курс будет расти в текущих реалиях, потому что Национальный банк РК старается его негласно фиксировать. Но, тем не менее, определенное давление все же будет ощущаться. Но стоит оговориться, что не следует так преувеличивать влияние этого процесса на экономику Казахстана. Хотя мы и являемся мало открытой экономикой, но, тем не менее, у нас высоки протекционистские действия со стороны Нацбанка в части формирования валютного курса я имею в виду, – подытожил Олжас Тулеуов.

Прелесть демократии США в ее непрогнозируемости

Источник фото: СЦК

Политолог, автор Телеграм-канала Kaliyev Channel Талгат Калиев тоже считает, что пока будет продолжаться этот процесс, мировые рынки будет время от времени "лихорадить". И спрогнозировать, сколько времени все это может занять, и будет ли в конечном итоге объявлен импичмент Трампу, весьма не просто.

Он отметил, что все, что происходит вокруг руководителя такой крупной мировой державы как США, обязательно отражается на состоянии мировых финансовых рынков. Импичмент президента в США – это все же довольно редкое явление, даже при их уровне развития демократии и влиятельности Конгресса. Даже если попытка импичмента будет неудачной, то это все равно окажет влияние на мировые финансовые рынки, и их будет "лихорадить".

- То есть, пока этот процесс не завершится, будет отмечаться и определенная нестабильность на рынках, и весь мир в целом за этим будет пристально наблюдать. Чем закончится сама попытка импичмента Дональда Трампа, спрогнозировать трудно, потому что здесь все будет зависеть от различных факторов. Импичмент - это ведь довольно долгий процесс. Как правило, все это сопровождается различными переговорами, в конгрессе еще будет проходить определенное разбирательство, будут происходить столкновения лоббистов и т.д. Также многое будет зависеть от реакции самого Трампа. И пока этот процесс будет продолжаться, его финал очень трудно спрогнозировать. Прелесть американской демократии и заключается в ее непрогнозируемости. Точно также никто не мог заранее прогнозировать победу Барака Обамы, как и победу самого Дональда Трампа, – считает эксперт.

Подготовил Владимир Демидов

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