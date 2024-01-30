Как конфликт в США отразится на экономиках стран мира

Ситуация в США между администрацией президента Джо Байдена и штатом Техас накаляется. К ней сегодня приковано внимание многих экспертов. Zakon.kz выяснил у экспертов, как конфликт в США отразится на экономиках других стран и финансовых рынках.

В США уже вовсю звучат призывы к отделению Техаса. Однако этот штат обеспечивает 9% ВВП всей страны и считается центром американской нефтедобычи. При этом в Техасе находятся основные производства космических ракет для крупных американских компаний.

Напомним, конфликт разгорелся из-за ситуации на границе с Мексикой. По некоторым данным, в 2021-2022 годах количество нелегалов в штате выросло в три раза, а в 2022-2023 годах – на 56%. Для решения этой проблемы власти штата установили ограничивающие буи на реке Рио Гранде. Руководство страны потребовало убрать буи, но уже 18 декабря губернатор Техаса Грег Эббот подписал документы о выделении еще 1 млрд долларов на укрепление границы штата. 25 января в поддержку действий руководства Техаса выступили еще 25 штатов.

Очевидно, что на любое крупное политическое противостояние первыми болезненно реагируют фондовые и валютные рынки. Однако казахстанские эксперты полагают, что противостояние сторон в США не приведет к обрушению рынков.

Никто не верит в распад США, слишком большой "черный лебедь"

Как считает казахстанский эксперт по мировой экономике Айдархан Кусаинов, этот конфликт знаковый, однако пока никакого существенного влияния на экономики других стран, а также на фондовые и валютные рынки он не окажет, поскольку все верят, что ситуация разрешится.

"Скажем так, у этого конфликта два исхода – все сделают вид, что все как обычно, и помирятся с тем, что есть, либо это будет выход Техаса из США, но это станет уж очень глобальным событием, как развал СССР. Поэтому в то, что США развалятся, никто не верит, это слишком большой "черный лебедь". Айдархан Кусаинов

Собственно, по причине неверия в серьезность конфликта мировые рынки и не реагируют на него, добавил экономист.

"Что касается цен на нефть, то спекуляции живут какими-то своими законами, которые невозможно предсказать. Вообще, я думаю, что у людей очень преувеличенное понимание того, какие события влияют на цены на нефть, а какие – нет. Скорее всего, динамика происходит как-то по-другому. Рынок сначала реагирует, а потом аналитики придумывают, на что конкретно, если ничего не подходит, то могут привязать и к конфликту в Техасе". Айдархан Кусаинов

Наихудший сценарий

Рассматривая самый худший сценарий развития конфликтной ситуации в США – выходе Техаса из США, Кусаинов добавил:

"Это трудно прогнозировать, потому что это очень серьезное геополитическое, глобальное событие. И дальше будет стоять вопрос: каким образом штат отделится? Мирно или военным путем? Техас сам по себе – это очень важный и крупнейший штат. По оценкам, запасы нефти в в этом штате составляют примерно 8 млрд баррелей, то есть около одной трети от всех запасов США. Если отделение произойдет, то это будет очень серьезное экономическое событие. Это событие такого масштаба, последствия которого нужно будет тщательно изучать и исследовать".

На вопрос о том, может ли это повлечь обвал доллара, эксперт ответил утвердительно, но с оговоркой, если только Техас решит выйти из долларовой системы. Однако пока таких заявлений не звучало.

"Там уже все будет зависеть от того, как это будет происходить и насколько все серьезно будет, как отреагирует администрация Байдена. Это большая история, и это будет гораздо серьезнее, чем английский Brexit". Айдархан Кусаинов

В целом, по его словам, сама по себе внутренняя ситуация в США настолько нестабильна уже несколько лет, что рынки просто привыкли и уже особо не реагируют на некоторые события.

Казахстанский фондовый рынок не связан с американским

В свою очередь экономический обозреватель Юрий Масанов рассказал, что в текущем состоянии конфликт между штатом Техас и федеральным правительством США выглядит сугубо как часть внутриполитической борьбы в этой стране, которая особенно обостряется по мере приближения президентской гонки.

"Сейчас какого-то серьезного влияния на фондовые и валютные рынки эта ситуация не создала. Сам конфликт фактически начался еще в декабре 2023 года, но медиа обратили на него внимание относительно недавно. Однако это на ситуацию не повлияло. Например, индекс NASDAQ Composite, который включает в себя акции нескольких тысяч американских и иностранных компаний технологического сектора, 2 января закрылся на отметке 14 765,94 пункта, а 26 января – на 15 455,36 пункта. То есть за это время он даже заметно вырос. То же касается и промышленного индекса Dow Jones, который 2 января был на отметке 33 715,04 пункта, а 26-го – на 38 109,43 пункта. Снова рост". Юрий Масанов

Конечно, по его словам, в моменте могут быть отдельные спекуляции на рынках вокруг данной ситуации по мере выхода новых "горячих" новостей. Но нужно помнить, что США – это крупнейшая и сильнейшая экономика мира.

"История с конфликтом, конечно, неприятная, но куда важнее для ситуации на рынках изменения в инфляции или, например, ожидания по решениям ФРС по ключевой ставке. Что касается конкретно Казахстана, то наш фондовый рынок с американским напрямую никак не связан, а движение тенге к иностранным валютам больше зависит от цен на сырьевые товары и продаж валюты крупными ее держателями, такими как Национальный фонд или крупные экспортеры". Юрий Масанов

Ситуация на рынках "устаканится" в ближайший месяц

Экономист Бекнур Кисиков подчеркнул, что США – это ведущее государство, которое так или иначе определяет экономику мира и является самым крупным потребителем мировых ресурсов. Тогда как проблема Техаса существует не первый день, она всегда была, и такие конфликты периодически происходят.

"Там у каждого штата есть свой суверенитет, и они могут где-то федеральные законы игнорировать. Сейчас руководство штата республиканское, а центр – демократический, отсюда регулярная конфронтация. Но в целом, это стандартная ситуация для США. И мне кажется, что инвесторы это понимают и не так сильно реагируют". Бекнур Кисиков

Впрочем, он не исключает, что, возможно, на этом фоне рынки немного "подскочат". Также эксперт сомневается в том, что Техас, несмотря на громкие заявления, действительно отделится.

"Потому что без США ему будет сложно. Да и вообще, мне кажется, это риторика. Штат плотно прикреплен, это основа американских штатов. На этом фоне у нас рынки почему лихорадит? Потому что этой ситуацией пользуются те, кто поднимает ажиотаж на рынках. Какие-то акции могут взлететь, какие-то – упасть. Но это, мне кажется, временная вещь, которая в ближайший месяц устаканится". Бекнур Кисиков

При этом эксперт уточнил, что на текущий момент ситуация в штате реально критическая. Ежегодно через Техас проходит около 2 млн мигрантов, и это влияет на политический климат штата.

"Часть оседает в Техасе, и местные жители опасаются, что большое количество мексиканцев может изменить политический климат штата. Но я не вижу штат вне США. Если говорить экономически, то Техас – один из мощных экспортеров нефти, это нефтяной регион, который влияет на политику США. Но говорить о том, что этот конфликт приведет к отделению Техаса или гражданской войне, я бы не стал, потому что нация сознательная, и она всегда найдет компромисс". Бекнур Кисиков

Эксперт резюмирует, что проблему Техаса, да и всех других приграничных городов, нужно решать, так как туда идет большой наплыв мигрантов. И если центр не изменит свой подход, то возможно, что это создаст большое социальное напряжение.