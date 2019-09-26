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Смертная казнь грозит китайскому чиновнику, в чьем доме нашли 13,5 тонн золота

Деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.

Фото : Pixabay26 сентября 2019, 17:00

Китайская полиция во время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков, пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание powerapple.

Кроме того, по неофициальным данным, в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.

По информации СМИ, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.

Мужчине может грозить смертная казнь.


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