Бывшему министру обороны Южной Кореи грозит смертная казнь

Бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна официально арестовали по подозрению в сговоре с президентом Юн Сок Ёлем и другими с целью введения военного положения. Власти разбираются, можно ли считать их действия мятежом, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, военное положение, объявленное впервые за более чем 40 лет, продлилось около шести часов, но вызвало крупные уличные протесты.

Центральный районный суд Сеула заявил, что утвердил ордер на арест бывшего министра обороны Ким Ён Хёна по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью.

Экс-министр признался, что вся ответственность за введение военного положения лежит исключительно на нем, и попросил проявить снисхождение к солдатам, исполнявшим его приказы.

Ким находится под стражей с 8 декабря. У прокуроров есть до 20 дней, чтобы решить, предъявлять ли ему обвинение. Осуждение по обвинению в мятеже влечет за собой максимальное наказание в виде смертной казни.