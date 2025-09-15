В океане нашли тысячи тонн золота в растворенном виде

Золото – ценный ресурс, который всегда в дефиците. В растворенном виде оно содержится и в морской воде. Казалось бы, это неплохая возможность получать ценный металл прямо из моря, как, например, соль, но на самом деле все гораздо сложнее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth.com, золото попадает в океаны преимущественно в виде микроскопических частиц вместе с речной водой. Также его могут выбрасывать в морскую воду термальные источники на дне океана.

Однако в морской воде золото присутствует не в виде песчинок чистого металла, а как химическое соединение с хлоридом. Именно из-за этого золото не оседает на дне океана, а остается более-менее равномерно распределенным в огромных массах океанической воды.

Еще 35 лет назад ученые установили, что среднее содержание растворенного золота в Атлантическом океане и северо-восточной части Тихого составляет 50-150 фемтомолей на литр. Это чрезвычайно малые концентрации – триллионные доли грамма на литр.

Даже чтобы просто обнаружить присутствие золота в морской воде, нужны сложные методики и высокоточные приборы. А чтобы получить 1 грамм чистого золота, нужно переработать 100 миллионов тонн морской воды.

При такой концентрации проблема добычи золота из морской воды становится очевидной: чтобы получить даже небольшое количество золота, пришлось бы перекачивать невероятные объемы воды, тратя колоссальные финансовые ресурсы.

Современные технологии позволяют получать золото из морской воды в лабораторных условиях, но масштабировать эти технологии для промышленной добычи просто нереально. Это одна из причин, почему заводы по опреснению морской воды невозможно дооборудовать так, чтобы они параллельно еще и добывали золото из этой воды.

Если говорить об общих объемах золота в мировом океане, то по подсчетам ученых, речь идет примерно о 14 тысячах тонн. Это примерно вдвое больше массы металла в Эйфелевой башне в Париже.

