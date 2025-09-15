#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Наука и технологии

В океане нашли тысячи тонн золота в растворенном виде

Золото, вода, океан, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 06:40 Фото: pexels
Золото – ценный ресурс, который всегда в дефиците. В растворенном виде оно содержится и в морской воде. Казалось бы, это неплохая возможность получать ценный металл прямо из моря, как, например, соль, но на самом деле все гораздо сложнее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth.com, золото попадает в океаны преимущественно в виде микроскопических частиц вместе с речной водой. Также его могут выбрасывать в морскую воду термальные источники на дне океана.

Однако в морской воде золото присутствует не в виде песчинок чистого металла, а как химическое соединение с хлоридом. Именно из-за этого золото не оседает на дне океана, а остается более-менее равномерно распределенным в огромных массах океанической воды.

Еще 35 лет назад ученые установили, что среднее содержание растворенного золота в Атлантическом океане и северо-восточной части Тихого составляет 50-150 фемтомолей на литр. Это чрезвычайно малые концентрации – триллионные доли грамма на литр.

Даже чтобы просто обнаружить присутствие золота в морской воде, нужны сложные методики и высокоточные приборы. А чтобы получить 1 грамм чистого золота, нужно переработать 100 миллионов тонн морской воды.

При такой концентрации проблема добычи золота из морской воды становится очевидной: чтобы получить даже небольшое количество золота, пришлось бы перекачивать невероятные объемы воды, тратя колоссальные финансовые ресурсы.

Современные технологии позволяют получать золото из морской воды в лабораторных условиях, но масштабировать эти технологии для промышленной добычи просто нереально. Это одна из причин, почему заводы по опреснению морской воды невозможно дооборудовать так, чтобы они параллельно еще и добывали золото из этой воды.

Если говорить об общих объемах золота в мировом океане, то по подсчетам ученых, речь идет примерно о 14 тысячах тонн. Это примерно вдвое больше массы металла в Эйфелевой башне в Париже.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили живое "нечто" подо льдом Арктики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Китай открыл самый длинный в мире вантовый мост
Наука и технологии
06:20, Сегодня
Китай открыл самый длинный в мире вантовый мост
"Более километра": Саудовская Аравия строит самое высокое здание в мире
Наука и технологии
03:59, 15 сентября 2025
"Более километра": Саудовская Аравия строит самое высокое здание в мире
Ученые обнаружили живое "нечто" подо льдом Арктики
Наука и технологии
03:30, 15 сентября 2025
Ученые обнаружили живое "нечто" подо льдом Арктики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: