Слова Зеленского доказывают мою невиновность - Трамп

Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давление в июльском телефонном разговоре.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что лучшим доказательством его невиновности являются слова украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.

- Украинский президент сообщил всем, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может! - подчеркнул Трамп в Twitter.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

При этом, продолжил Трамп, Джозеф Байден, занимая должность вице-президента, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины.

Ранее Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давление в июльском телефонном разговоре. Беседа, по его словам, была хорошей, многое удалось обсудить. Украинский президент также подчеркнул, что не хочет быть втянутым в предвыборный процесс в США.

Утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне.

Предполагалось, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

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