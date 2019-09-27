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Слова Зеленского доказывают мою невиновность - Трамп

Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давление в июльском телефонном разговоре.

Фото : glavred.info27 сентября 2019, 08:23

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что лучшим доказательством его невиновности являются слова украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.

- Украинский президент сообщил всем, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может! - подчеркнул Трамп в Twitter.

При этом, продолжил Трамп, Джозеф Байден, занимая должность вице-президента, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины.

Ранее Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давление в июльском телефонном разговоре. Беседа, по его словам, была хорошей, многое удалось обсудить. Украинский президент также подчеркнул, что не хочет быть втянутым в предвыборный процесс в США.

Утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне.

Предполагалось, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.


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