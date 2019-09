Слова Зеленского доказывают мою невиновность - Трамп

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что лучшим доказательством его невиновности являются слова украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad!