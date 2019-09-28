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Следствие озвучило версию убийства косметолога в Алматинской области

Мужчина свою вину отрицает. Его сожительница проходит по делу как соучастница.

Фото : КТК28 сентября 2019, 00:23

В Алматинской области судят предполагаемых убийц косметолога, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

40-летняя Батура Мамедова исчезла при таинственных обстоятельствах в мае. Родственники бросились на поиски. Полицейские нашли тело женщины через три недели на пустыре.

На скамье подсудимых двое: 28-летний Жангельды Кобланов и 27-летняя Айдана Беренова. Сегодня прокурор озвучил версию следствия. Обвиняемые занимались частным извозом. Батура Мамедова поймала такси, чтобы добраться с работы до дома. По пути Кобланов якобы остановил авто, пересел на заднее сиденье к женщине и нанес удары ножом. После чего забрал деньги и золотые украшения. Пара закопала труп на земельном участке, который принадлежит матери подсудимого. Мужчина свою вину отрицает. Его сожительница проходит по делу как соучастница.

– 28 мая 2019 года, примерно в 8 часов утра, Кобланов вместе с Береновой едут на земельный участок №382, взяв из соседнего двора лопату, вырыли в земле яму шириной три метра. Перед тем как закопать, забирают 10 тысяч тенге, лежащие в сумке, - говорит прокурор Арыстан Аликенов.


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