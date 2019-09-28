Рабочий упал с высоты и разбился насмерть в Павлодаре
Мужчина демонтировал мостовой кран.
Фото : pixabay.com28 сентября 2019, 11:06
В пятницу, 27 сентября, в Павлодаре насмерть разбился рабочий при падении с высоты, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП города.
ЧП произошло в 16-20 на территории одного из производственных цехов. Слесарь-ремонтник 1996 года рождения при демонтаже мостового крана упал с 12-метровой высоты. В результате падения мужчина от полученных травм скончался на месте.
Имеются очевидцы. По факту нарушения охраны труда проводится досудебное расследование.
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