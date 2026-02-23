#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

Рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты на юге Казахстана

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 23:46 Фото: freepik
В Енбекшинском районе Шымкента мужчина погиб, упав с высоты пятого этажа. Трагедия произошла 23 февраля 2026 года, передает Zakon.kz.

Как пишет "Otyrar.kz", несчастный случай произошел в одном из многоэтажных жилых домов. Факт подтвердили в городском департаменте полиции.

"По предварительной информации, мужчина, предположительно 45 лет, выполнял наемные работы по обшивке балкона. Во время ремонта он по неосторожности сорвался и упал. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – сообщили в ДП города.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.


Ранее машинист утонул вместе с экскаватором на карьере в Акмолинской области.

Канат Болысбек
