Рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты на юге Казахстана

В Енбекшинском районе Шымкента мужчина погиб, упав с высоты пятого этажа. Трагедия произошла 23 февраля 2026 года, передает Zakon.kz.

Как пишет "Otyrar.kz", несчастный случай произошел в одном из многоэтажных жилых домов. Факт подтвердили в городском департаменте полиции.

"По предварительной информации, мужчина, предположительно 45 лет, выполнял наемные работы по обшивке балкона. Во время ремонта он по неосторожности сорвался и упал. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – сообщили в ДП города.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.





Ранее машинист утонул вместе с экскаватором на карьере в Акмолинской области.