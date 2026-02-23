Рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты на юге Казахстана
В Енбекшинском районе Шымкента мужчина погиб, упав с высоты пятого этажа. Трагедия произошла 23 февраля 2026 года, передает Zakon.kz.
Как пишет "Otyrar.kz", несчастный случай произошел в одном из многоэтажных жилых домов. Факт подтвердили в городском департаменте полиции.
"По предварительной информации, мужчина, предположительно 45 лет, выполнял наемные работы по обшивке балкона. Во время ремонта он по неосторожности сорвался и упал. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – сообщили в ДП города.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Ранее машинист утонул вместе с экскаватором на карьере в Акмолинской области.
