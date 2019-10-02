Особый статус. Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"

Порошенко заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу приведет к снятию санкций с России.

Киев подписал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом журналистам сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что формула должна быть имплементирована в этот новый закон, "которого еще нет", передает Zakon.kz.

Полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов подтвердил, что "порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" согласован.

По его словам, сторонам удалось "преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы".

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, в свою очередь, назвала согласование и подписание "формулы Штайнмайера" "огромным прорывом". Она добавила, что подписи поставили все участники контактной группы.

"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Механизм должен быть введен в день выборов на временной основе, а после того как ОБСЕ опубликует отчет о результатах голосования, на постоянной основе.

Позиция России

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что согласование "формулы Штайнмайера" создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей.

- Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах, - сказала Захарова.

Критика соглашения

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу приведет к снятию санкций с России.

- Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ. Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство, - заявил Порошенко.

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