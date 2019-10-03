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Полицейские поймали подозреваемого в изнасиловании 13-летней родственницы

В ходе расследования было установлено, что ребенок подвергся изнасилованию в конце прошлого года.

Фото : tag24.de3 октября 2019, 12:32

Полицейские задержали мужчину, числившегося в межгосударственном розыске по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Разыскиваемый мужчина, 1995 года рождения, последние четыре месяца скрывался в Нур-султане, где его задержание на одной из съемных квартир произвели оперативники Алматинской областной полиции.

Само преступление зарегистрировано в Карасайском районе, где в полицию в начале июня обратилась женщина с заявлением о том, что родственник изнасиловал ее дочь.

- В ходе расследования было установлено, что ребенок подвергся изнасилованию в конце прошлого года. Факт был выявлен врачами после того, как девочка попала в больницу. Скрывшийся от уголовного преследования подозреваемый с учетом тяжести совершенного преступления был вскоре объявлен в межгосударственный розыск. Разыскиваемый уже задержан и помещен под стражу в изолятор полиции Нур-султана, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что сейчас решается вопрос об этапировании подозреваемого по месту совершения преступления, то есть в Карасайский район. Расследование по факту продолжается согласно ст.120 ч.4 УК РК - Изнасилование, совершенное в отношение заведомо малолетней.


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