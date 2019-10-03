Токаев принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района, - Глава Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял приглашение Владимира Путина приехать в 2020 году на 75-летие Победы в Москве, передает Российская Газета.

На полях клуба "Валдай" в Сочи президенты России и Казахстана провели переговоры.

Владимир Путин заметил, что отношения развиваются успешно практически по всем направлениям: "И товарооборот достойный, и планы дальнейшего развития очень хорошие".

- Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом уровне, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем, - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за приглашение приехать в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Это наш общий праздник, - сказал он. - Я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Я туда ездил, там братская могила, памятник, за что я благодарен местным властям и, конечно же, правительству России - все места захоронений содержатся в очень хорошем состоянии.

Не так давно в Ивановской области нашли место захоронения 73 погибших в войну казахстанцев.

- Мы, конечно, в Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свою жизнь за великую победу, - сказал Токаев.

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