Доллар по 390 тенге – возможно еще не "потолок"

По мнению эксперта, хотя доллар и преодолел своеобразный психологический барьер, говорить о том, что курс "американца" может в ближайшее время достичь 450-500, тоже не стоит.

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 9 октября средневзвешенный курс доллара США составил 390,09 тенге. В обменниках стоимость американской валюты доходит до 391,7 тенге. То есть доллар уже преодолел своеобразную психологическую отметку в 390 тенге и продолжает, хоть и медленно, но верно расти. Своим мнением о том, как долго может продолжиться рост "американца" и до каких пределов он может дойти до конца текущего года, с журналистом Zakon.kz поделился Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики), автор телеграмм-канала Tengenomika Олжас Тулеуов.

По словам эксперта, для начала нужно отметить, что Национальный банк Казахстана, пусть не официально, но все-таки вмешивается в курсообразование. Но при этом финрегулятор рассматривает не розничный курс, что устанавливается в обменниках, а наблюдает за курсом Казахстанской фондовой биржи. И 9 октября средневзвешенный курс на KASE колебался от 389,48 до 390,35 тенге.

- То есть Нацбанк, хотя об этом официально не заявляет, не позволяет курсу сильно отходить от этих значений. Но при этом и не занижает его ниже этой величины. Вместе с тем спрос на валюту в Казахстане существенный. Пусть не критический, но он довольно высок. При этом, судя по текущему курсу, у Нацбанка нет желания, а может быть и возможностей, которые бы позволили ему сильно занизить курс. Скажем, до 375 или 370 тенге за доллар. Хотя этот курс был бы вполне оправданным с точки зрения равновесного значения курса. Ведь сейчас многие аналитики замечают, что обменный курс тенге к доллару намного выше, чем мог бы быть. Примерно на 5-9% он выше равновесного значения. И, исходя из всех этих моментов, формируется курс в пределах 390 тенге, плюс-минус 0,5 тиын, и плюс еще маржа обменных пунктов. В итоге формируется курс, который достиг 392 тенге непосредственно в обменных пунктах, – отметил экономист.

При этом, по словам спикера, курс тенге сейчас формируется на фоне того, что растет индекс доллара США. Сейчас он часто подступает к значению 100, потом отступает от него, но в целом индекс доллара колеблется в пределах 98-99. А индекс доллара – это обменный курс доллара США к основным валютам развитых стран. И доллар сейчас укрепляется к этим валютам на фоне имеющихся рисков глобальной рецессии, торговых войн между США и Китаем и других факторов глобального уровня. И это, конечно же, отражается на том, что тенге к доллару стремится постоянно расти, и частично этот рост отражается на текущем курсе. Поэтому цифра в 390 тенге за доллар – имеет довольно ощутимое значение для курса. Но опять-таки не критическое.

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Что же касается преодоления пресловутой психологической отметки в 390 тенге, то, по словам эксперта, Нацбанк РК никогда не брал на себя никаких обязательств и не обещал, что доллар не превысит отметку в 390 тенге.

- Просто определенные наблюдения давали понять, что в этот курс должен был стать неким "потолком". Но ситуация меняется и, возможно, что теперь таким "потолком" является уже не уровень в 390, а чуть выше. Может быть, даже 395 или 400 тенге за доллар. А те, кто говорил, что Нацбанк не даст вырасти доллару выше 390, в том числе я, просто высказывали свои предположения, которые частично подтверждались, а сейчас не подтверждаются. Но при этом нужно понимать, что все-таки курс тенге к доллару сохраняется на недооцененном уровне. И Нацбанк пока не стремится устранять эту недооцененность. Почему он это делает, тоже не понятно. Но, тем не менее, если бы Нацбанк РК пожелал, и если бы у него не было никаких границ, пусть даже неофициальных, то курс доллара еще летом этого года преодолел бы рубеж в 400 тенге. И то, что он колеблется в нынешних пределах, все-таки указывает на то, что какая-то фиксация существует, и Нацбанк участвует на валютном рынке, – считает Олжас Тулеуов.

Кроме того, он отметил, что этот так называемый психологический предел в 390 тенге за доллар, еще 8 октября был преодолен, и где следующий "потолок" – очень трудно спрогнозировать. Но говорить о том, что это четкий сигнал к дальнейшему обесцениванию тенге, при котором курс доллара может достичь 450-500, тоже не стоит.

- Это просто очередной уровень, который доллар преодолел. Возможно, что в дальнейшем тенге немного укрепится, а возможно простоит на этом уровне определенный период времени. Но, как я уже не раз говорил раньше, 400 или выше тенге за доллар я не ожидаю. Да и то, на мой взгляд, такое возможно только при таких самых негативных стечениях обстоятельств на внешних рынках, – продолжил эксперт.

По его словам, эти предположения косвенно подтверждают прогнозы аналитиков Bloomberg, озвученные на днях. Еще в начале текущего года они прогнозировали, что рубль будет значительно укрепляться к доллару, что в принципе и происходило. Теперь же они говорят, что до конца года рубль растеряет все свое укрепление, и курс будет порядка 67 рублей за доллар. И уже сейчас он колеблется в пределах 65 -65,5. Поэтому многие задаются вопросом: если динамика курса рубля к доллару составит порядка 67 единиц, то на сколько же в этом случае может вырасти курс тенге?

- Если даже сохраниться текущий паритет, допустим 6 тенге за рубль, то у нас курс при росте USD/RUB до 67 должен быть примерно 402 тенге за доллар. Но мы знаем, что паритет рубля к тенге периодически снижался и в последнем квартале доходил до 5,85-5,80. Поэтому можно предположить, что даже при обесценивании рубля к доллару до отметки 67, тенге не будет преодолевать значение в 402 тенге за доллар. Курс будет сохраняться в пределах текущих уровней – 390, плюс-минус два тенге. И при этом будет регулироваться курс рубля к тенге. Он будет снижаться. То есть если будет 67 рублей за доллар, то. скорее всего, мы увидим курс рубля к тенге на уровнях тех же 5,8 тенге за рубль. Поэтому какого-то дальнейшего роста доллара в сторону 400 тенге я не предполагаю, – сказал Олжас Тулеуов.

Кроме того, по словам эксперта, помимо экономических факторов, есть и политический. И, похоже, именно он сейчас хоть как-то сдерживает Нацбанк в обесценивании тенге до тех же 395-400 тенге.

- Понятно, что обесценивание тенге может спровоцировать недовольство в обществе и создать вопросы руководства страны к руководству Нацбанка – почему так происходит? Ведь все макроэкономические факторы говорят о том, что курс должен быть более или менее стабильным. К тому же есть некоторые предположения, что в следующем году будут проводиться парламентские выборы. И если они будут проходить на фоне значительного обесценивания национальной валюты, вызывая тем самым недовольство населения и общественности, то будет довольно сложно эти парламентские выборы более или менее успешно провести. Поэтому, я думаю, что Нацбанк будет делать все возможное для сохранения курса доллара и тенге на том уровне, на котором он сейчас существует, – подытожил Олжас Тулеуов.

Владимир Демидов

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