Десять разлучниц из российского шоу-бизнеса

Известная поговорка гласит, что на чужом несчастье счастья не построишь. Но верна ли она, когда в ход идет самое светлое чувство — любовь?

"Красивая и смелая — дорогу перешла", — эти строчки из песни Анны Герман как нельзя лучше подходят к нашим героиням, которых не смущало то, что их предмет обожания состоял в браке. Мужчины поддавались на чары обольстительниц и с головой окунались в новый роман. Одним удалось впоследствии построить новую семью, другие же расстались и сегодня предпочитают не вспоминать о былой любви.

ВЕРА БРЕЖНЕВА

Роман Веры и Константина Меладзе начался в середине нулевых. Привлекательная блондинка, входившая в состав трио "ВИА Гра" будоражила воображение доброй половины мужского населения страны. Наставник музыкального коллектива не остался в стороне. Тогда Константин был женат на Яне Сумм, которая, по мнению многих, не уступала Брежневой в красоте.

Брежнева тоже была не одинока. В 2001 она родила дочь Соню от Виталия Войченко, а в 2006-ом вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, которому подарила дочь Сару. Шесть лет спустя супруги развелись.

Говорят, что, еще будучи семейными людьми, Константин и Вера тайно встречались. Правда, позже продюсер утверждал, что вовсе не Вера стала причиной краха его союза с Яной.

- Прежде всего, никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что, теленок? — возмущался он.

Однако чуть позже Меладзе все же признался, что скрывал любовное увлечение от супруги. Сумм, в свою очередь, догадывалась о тайных похождениях любимого, но виду не подавала.

- У меня до сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении десяти лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!" Чтобы меня обмануть, даже песни, написанные для Галушки, Костя выпускал то под какими-то псевдонимами, то под ее именем. Хотя Вера никогда не писала ни музыку, ни тексты. И мне не составляло труда определить, кто настоящий автор. Честно говоря, очень хотелось бы обо всем этом забыть. Я сейчас живу совершенно другой жизнью. Мне абсолютно нелогично предаваться воспоминаниям о бывшем муже и его любовнице. Но отстраниться никак не получается, — делилась Яна, которой после расставания с Константином удалось наладить личную жизнь.

Четыре года назад Брежнева и Меладзе сыграли тайную свадьбу в Форте-дей-Марми. Сейчас Вера строит сольную карьеру певицы, продвигает ее любимый супруг.

- Мне нравится, когда мужчина ухаживает за женщиной, когда он делает ей комплименты и позволяет чувствовать себя особенной. Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине, и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мой снимок с подписью: "Это фото надо послать в космос, чтобы инопланетяне сразу полюбили людей". После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет, — делилась артистка недавно, намекая на то, что в ее семье все в порядке, несмотря ни на что.

АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА

Джанабаева появилась в жизни Валерия Меладзе в начале нулевых. Окружающие, в том числе супруга Валерия, Ирина Малухина, не догадывались о его тайных похождениях. В 2004 году Джанабаева родила первенца, которого назвала Константином. Позже выяснилось, что отцом мальчика является певец.

- Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры, — делилась Ирина.

Поговаривают, что именно благодаря влиятельному любовнику Джанабаева смогла стать солисткой трио "ВИА Гра". В этом уверена и экс-супруга Валерия, считая: внешне Альбина не вписывалась в формат группы.

Ирина, которая родила артисту трех дочерей и пережила, будучи в браке с ним, смерть новорожденного сына (малыш родился слабым и умер, едва ему исполнилось 10 дней) все же смогла простить неверного супруга, хоть ей это далось очень нелегко.

- В первые месяцы я думала, что ни о каком прощении речь быть не может. Но любовь ведь такая странная штука. Думаю, если бы поначалу он вернулся, я бы его простила, конечно, — заявляла женщина.

Альбина и Валерий поженились в 2014-м, в этом же году на свет появился их второй сын Лука. Бывшая жена Валерия уверяет, что ее дочери близко общаются с братьями.

- Недавно девочки познакомились с братом, сыном Валеры. Я видела, что для него это больная тема, что ему это нужно. Именно поэтому мы сели и поговорили. Так что с братом дочки общаются, а с Альбиной — нет. Для девочек это закрытая тема, табу, — рассказывала она.

АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК

Благодаря главной роли в ситкоме "Моя прекрасная няня" Анастасия получила вожделенную славу, а также обрела новую любовь. Так, она закрутила роман с коллегой Сергеем Жигуновым, который на тот момент был женат на актрисе Вере Новиковой. В итоге Жигунов ушел от Новиковой после более чем 20 лет брака! Анастасия и Жигунов жили вместе с 2006 года. Правда, спустя два года пара рассталась. Почему так получилось — неизвестно, но Настя позже назвала эти отношения большой ошибкой, да и Сергей очень не любит вспоминать о том времени.

Вскоре артист снова вернулся к Вере, которая нашла в себе силы принять неверного супруга.

- Чем дольше я живу, тем лучше понимаю, что жизнь сложнее, чем казалось еще вчера. Я очень благодарен Вере и судьбе за то, что мы прожили еще десять лет в браке. Я стал гораздо бережнее относиться к жене. По крайней мере, первые пять-шесть лет точно относился бережнее. Но в семейной жизни очень много опасностей, привычек, которые оказывают не лучшее влияние, — рассказывал Жигунов.

ОЛЬГА БУЗОВА

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов познакомился с Бузовой, когда был женат на Оксане Пономаренко. Кроме того, на тот момент у Оксаны и Дмитрия уже была дочь Ангелина. Несмотря на это, Ольга увлеклась статным спортсменом.

- Мне позвонила подруга и позвала в ресторан, где сидела с друзьями. Я приехала, увидела Диму, и с этого дня мы не расстаемся. Первое время ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи. Не знаю, как нам хватало здоровья — мы могли до пяти утра сидеть в кафе, а потом приезжать домой (ему с утра на тренировку, мне на съемки) и еще до девяти утра говорить по телефону. Никто не хотел вешать первым трубку, мы просто превратились во влюбленных подростков, — делилась счастливая телеведущая.

Тарабузики поженились в июне 2012 года. Со стороны казалось, что у них все хорошо, однако со временем отношения Оли и Димы стали ухудшаться. Поговаривают, что виной тому стала амбициозность Бузовой, которая не хотела посвящать всю себя семье. У нее на первом месте была карьера, а Тарасов хотел детей. В преддверии 2017 года супруги расстались и официально оформили развод. Недоброжелатели были уверены: все это расплата Ольги за то, что та когда-то разбила семью Дмитрия и Оксаны. Ведь теперь она сама оказалась на месте брошенной жены: Тарасов увлекся другой девушкой — ростовской моделью, финалисткой "Мисс Россия-2014" Анастасией Костенко. Впоследствии признанная красавица стала третьей женой футболиста.

АНАСТАСИЯ КОСТЕНКО

Недавно модель, которая ждет второго ребенка, призналась, что за два с половиной года отношений с Тарасовым привыкла к нападкам недоброжелателей в свой адрес. Этот негатив оправдан, ведь многие уверены: Анастасия встречалась с Дмитрием, когда тот еще был женат на Бузовой. Однако сама Костенко стойко опровергает домыслы и заявляет, что познакомилась со спортсменом, когда тот уже был холост.

Дмитрий, в свою очередь, не скрывает, что поначалу не относился к Костенко серьезно.

- Она соврала, что не знала, кто я. Подумала, что я просто хотел… Ну чего мужчины обычно хотят? Попользоваться, погулять, насладиться. И, если честно, я так и думал поступить, не отрицаю, — признался он недавно.

К слову, пара поженилась в январе 2018-го. Сегодня за жизнью супругов следят миллионы. Одни считают, что Настя и Дима по-настоящему счастливы, другие не верят в эти отношения, аргументируя свое мнение тем, что Тарасов обладает непростым характером.

ПЕЛАГЕЯ

Вот уже три года певица живет с браке с хоккеистом Иваном Телегиным, супруги растят дочь Таисию. Поговаривают, что пара познакомилась, когда спортсмен был женат на бывшей танцовщице Евгении Ноур, которая родила ему сына Марка. Лишь спустя время Ноур призналась, что сильно сомневалась в Телегине, ведь тот был младше ее, а о новом любовном увлечении избранника она узнала не от него самого, а из прессы.

Возможно, именно поэтому Пелагея предпочитала лишний раз не рассказывать об амурных делах, боясь осуждения. Лишь спустя время артистка стала давать комментарии на тему семейной жизни.

- Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила… Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее, — говорила она.

АНАСТАСИЯ РЕШЕТОВА

В 2014 году Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, впервые стал отцом. Экс-возлюбленная артиста Алена Шишкова родила ему дочь Алису в одной из клиник Доминиканы. Многие считают, что пока Алена с новорожденной малышкой находилась за границей, Тимати проводил время в компании другой модели — Анастасии Решетовой.

Узнав, об измене Тимура, Алена собрала вещи и ушла от неверного бойфренда. А ведь Тимати, по его словам, три раза делал блондинке предложение руки и сердца, но она кокетливо отказывалась.

- Не хочу его лишать статуса самого завидного жениха. Пока его поклонницы воспринимают холостым, в нашей семье достаток будет больше, — шутила она.

К слову, Тимати и Настя долго не афишировали свой роман, лишь сравнительно недавно стали вместе посещать светские тусовки и публиковать в личных блогах совместные фото. А в начале июня стало известно, что Решетова станет мамой. Будущий малыш пары появится в октябре в Москве. Поклонникам пары теперь остается только догадываться, узаконили ли влюбленные отношения.

АННА СЕДОКОВА

Седокова, на чьем счету как минимум три неудачных романа, итогами которых стали трое детей, не теряла надежду встретить того самого единственного. Недавно выбор сладкоголосой певицы пал на баскетболиста Яниса Тимму. Анну совершенно не смущал тот факт, что баскетболист был женат и растит сына. Супруга Яниса, Сана, прознав про похождения супруга, набросилась с критикой на Седокову.

- Разве эта потаскуха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? Известно ли тебе, что на данный момент ты не единственный ее мужчина? — негодовала женщина.

Анна была в ярости от слов соперницы.

- Я никому не позволю оскорблять ни меня, ни мою семью. И буду вынуждена защищать себя в суде, чтобы впредь никому не пришла в голову мысль поливать людей грязью, — отметила артистка.

К слову, Сана пыталась всеми силами сохранить семью, пока ее благоверный искал утешение в объятиях звезды.

- Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Знаю только то, что полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице, — откровенничала она.

КРИСТИНА АСМУС

О романе мужа, юмориста Гарика Харламова, со звездой "Интернов" Кристиной Асмус Юлия Лещенко узнала из прессы и была сильно удивлена, ведь в их семье ничто не предвещало разлад.

- Мы разъехались. Но я надеялась, что это временно, и мы снова сойдемся. Я его очень любила. Ни о какой Кристине Асмус я вообще не знала. А тут узнала из прессы, что он ее уже с мамой познакомил! Это что же получается? Они уже семьями дружат? — возмущалась Лещенко.

К тому времени Гарик был уже по уши влюблен в Кристину. В 2013 году пара оформила отношения, однако Юлия не сдавалась. Ей удалось доказать, что Харламов не развелся с ней, поэтому брак резидента Comedy Club и Асмус был аннулирован. На артистку, которую многие считали коварной разлучницей, обрушился шквал негодований. Гарик встал на защиту любимой женщины.

- В связи с непонятной агрессией в сторону Кристины и неистовым интересом желтой прессы к нашим отношениям. Первое. Нахожусь в состоянии развода уже больше пяти месяцев. Второе. Не живу с женой уже три месяца. Третье. Детей нет. Никто меня никуда не уводил! На этом, пожалуй, все. Спасибо. Занавес. Ах, да... Я встречаюсь с Асмус, — такое сообщение он написал в социальной сети, чтобы развеять слухи вокруг своей новой семьи.

К слову, Харламов и Лещенко прожили вместе около семи лет. У пары так и не появились дети. Дело в том, что Юлии поставили страшный вердикт — бесплодие. Она проходила лечение у лучших специалистов, в том числе и за рубежом, но это не дало должного результата. Сегодня о ней мало что слышно: Лещенко предпочитает не давать интервью и ведет непубличный образ жизни.

Что касается Гарика и Кристины, то в начале января 2014-го у них родилась дочь Анастасия. Пока это единственный ребенок в звездной семье. В прессе то и дело возникают слухи о проблемах в жизни супругов, но артисты отрицают сплетни, уверяя, что в их семье все хорошо.

ДАША ЖУКОВА

Жукова и Абрамович познакомились в Барселоне в 2005 году на футбольном матче. На тот момент олигарх был женат, да и Дарья была девушкой не свободной: она встречалась с титулованным теннисистом Маратом Сафиным. Стоит ли говорить о том, что по финансовому благополучию Сафин уступал Роману. Поговаривают, что именно из-за этого Жукова, которая, к слову, тоже родилась в далеко не бедной семье, переключила внимание на состоятельного бизнесмена.

Многие уверены, что именно из-за Даши Роман ушел от супруги, стюардессы по имени Ирина, и с головой окунулся в новые любовные отношения. В 2009 году Жукова родила от Абрамовича сына Аарона-Александра, а спустя четыре года у пары появилась дочь Лея. Позже Дарья подтвердила слухи о том, что вышла замуж за олигарха, однако спустя 10 лет брака супруги расстались.

Источник: СтарХит

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