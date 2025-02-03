Самую гармоничную пару шоу-бизнеса Казахстана показала Динара Сатжан
Под публикацией в Instagram 42-летняя телеведущая привела разговор со своей командой:
- Кого позовем на эфир на День влюбленных? – спросила я свою команду.
- Тех, кто влюблен друг в друга много лет.
- Тогда, это Беркут и Аиша!
"15 лет вместе. На сцене. И в жизни. Самая гармоничная пара нашего шоу-бизнеса. Любящий человек не подавляет натуру любимого, наоборот, с восхищением вглядывается в его космос", – написала Динара Сатжан под роликом с Беркутом и Аишей.
С ней согласились и подписчики, которые назвали Жансеитовых еще и красивой парой:
- "Красивая пара во всех отношениях".
- "Очень красивая пара. Будьте счастливы".
- "Классные, харизматичные, открытые, настоящие".
- "Что бы они ни делали, им все идет. Люди любят друг друга и от этого и делают то, что им нравится".
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Ранее Динара Сатжан взяла большое интервью у многодетной Жулдыз Абдукаримовой. В нем жена Кайрата Нуртаса рассказала, как лишилась квартиры в Астане, с какими проблемами столкнулась после, а также о реакции четверых детей.