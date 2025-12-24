Прохор Шаляпин назвал самую стильную звезду российского шоу-бизнеса
Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин весьма нелестно отозвался о чувстве стиля своих звездных "коллег по цеху". Впрочем, одна артистка все же удостоилась его комплимента, сообщает Zakon.kz.
Так, по мнению экстравагантного Прохора, вкус имеется только у двоих на весь шоубиз – у него самого и "королевы шансона" Любови Успенской.
"Все остальные – извините. Поучитесь у нас цветовым подборам, гаммам", – цитирует артиста "Пятый канал".
Телеканал также отметил, что на съемки праздничного проекта певец явился в ярком образе: розовую шапку-ушанку и костюм в тон ей дополнили черная шуба и рубашка.
Не остался Шаляпин в стороне и от громкой истории с квартирой Ларисы Долиной – предложил друзьям народной артистки объединиться и приобрести ей новое жилье.
