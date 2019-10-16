"Крестная мать" Парвиза Назарова обрела вторую жизнь

Песня в новом звучании еще сильнее растрогала зал, чем оригинал 1998 года.

Казахстанский певец Парвиз Назаров с большим недоверием относится к ремейкам- перепевкам собственных песен на новый лад. Почему он сделал исключение для своего хита 1998 года "Крестная мать", и что певец думает о казахстанской эстраде, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Песни Парвиза Назарова были на слуху у каждого казахстанца в 1990-е и 2000-е годы. "Белые облака", "Райхон", "Крестная мать", "Лети" - эти песни не потеряли своей актуальности и до сих пор вызывают самые теплые воспоминания у слушателей. Секрет успеха прост – певец и композитор всегда сам делает аранжировки к собственным песням, и не любит ремиксы и ремейки собственных хитов.

- В общем, состояние эстрады Казахстана оставляет желать лучшего. Но есть отдельные личности среди молодого поколения, кто делает очень качественную музыку, в то же время современную, ничем не уступающую западным аналогам. Думаю, лет через 20-30 она займет достойное место на Европе или Азии. К примеру, творчество наших этно-групп. Уже сейчас они выступают по миру, занимают призовые места на международных этно-фестивалях, это и этно-фольклорный ансамбль "Туран", и этно-рок группа Кыдырали Болманова "Улытау". Благодаря таким музыкантам Казахстан занимает достойное место в мире, - считает Парвиз Назаров.

Ему также интересен пример музыкантов из Южной Кореи, которые за короткое время завоевали огромную популярность во всем мире.

-У них просмотров больше, чем у самих американцев. Почему бы Казахстану в дальнейшем не сделать такое же? Да, у нас есть Ninety One, но они, скорее, перенесли k-pop к нам, поменяв корейский язык на казахский, стали популярными, поскольку корейская музыка стала популярной. Каждый делает, что он хочет, в зависимости от своего творческого вдохновения, мировоззрения, вкуса, но, на мой взгляд, запомнится музыка уникальная, которую не создают в других странах, - считает Парвиз Назаров.

Впрочем, даже он не устоял от соблазна сделать ремейк своего хита 1998 года "Крестная мать". Правда, инициатором творческого эксперимента стала продюсер Айнур Жумаш. Она позвонила супруге Парвиза Алие (Есенова, известный казахстанский продюсер, руководитель театра “Тамаша”, супруга Парвиза Назарова. - Прим. авт.), предложила сделать ремейк в виде дуэта с ее дочерью, начинающей певицей Аniko.

- Если бы она не предложила, может быть, реанимации песни не было бы. Мне самому не очень нравится доставать что-то из прошлого, переделывать, выпускать заново. Интереснее делать что-то другое. Я сначала, честно говоря, подумал несколько дней, и только потом согласился. Тем более, она сказала, что сделаем сразу масштабный клип. Пригласил аранжировщика – моего братишку, потом позвал своего друга оператора Искандера Нарымбетова, известного по работе во многих казахстанских фильмах. Мы собрали группу и сделали это, - сказал Парвиз Назаров.

За аранжировку отвечал Мехробон Назаров, талантиливый композитор, звукорежиссер, аранжировщик. Парвиз специально доверил аранжировку братишке (как он сам ласково называет Мехробона. –При. Авт) - представителю нового поколения музыкантов, у которого совершенно другое мышление, другие вкусы, другое видение, хотел, чтобы

- Конечно, Мехробон со мной консультировался. Но я не хотел, чтобы мои руки снова касались той песни, которую я сделал 21 год назад. Мне такое не очень нравится, хотя я сам аранжировщик, обычно сам делаю все аранжировки к своим песням. Было важно, чтобы именно представитель нового поколения поработал. Я все-таки из того времени, хотя мы понимаем эти стили, веяния, но молодой музыкант совершенно по-другому смотрит на музыку. Мехробон в 1998 году был еще маленьким мальчиком, вы его помните по клипу 1996 года "Еду на юг", он там снимался. Мехробон помнит оригинал песни "Крестная мать", и сейчас со свежим дыханием, с новым видением, он внес что-то новое, подарил песне вторую жизнь. Долго работал, многое убирал, добавлял, консультировался со мной, - поведал Парвиз.

Надо сказать, что в новой аранжировке песня "Крестная мать" стала еще сильнее, чувственнее и трагичнее, чем в оригинальном звучании 1998 года. На премьере клипа на обновленную песню в Алматы зрители не могли сдержать слез.

- Мы в аранжировку внесли новое дыхание, хор появился, саунд другой, рэп появился, но в то же время мне хотелось, чтобы современное веяние не испортило, не убило бы душевность, которая была заложена в эту песню, - пояснил Парвиз Назаров.

Аniko учится в колледже, впервые выступила на большой сцене в июне на фестивале Star of Asia.

- Когда впервые послушала песню, плакала, клип на оригинальную версию был очень трогательным. Аура песни особая, и сейчас, на съемках нового клипа, ощущалось. Во время съемок, после каждого съемочного дня, просто приходила домой и засыпала. Аура песни, возможно, настолько сильная, что вот так влияла. Моя мама предложила осовременить песню, и часть куплета известной песни зачитать в виде рэпа, - поведала девушка.

К слову, в клипе на ремейк одну из ролей сыграла Марина Ганцева, принимавшая участие и в клипе на оригинал песни. Роль мальчика в новом клипе исполнил Максим Фоминых.

8 декабря 2018 года состоялся большой концерт Парвиза Назарова из 23 номеров в честь 30-летия творческой деятельности. Из них только 6 номеров Парвиз исполнял соло, остальные свои песни Парвиз спел с друзьями-артистами. Репетиции шли долго, все номера исполнялись вживую.

После выхода клипа "Крестная мать" Парвиз Назаров планирует немного отдохнуть, поскольку было много сил потрачено на его создание. После чего займется созданием новых синглов и распространять через интернет.

Альберт Ахметов

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